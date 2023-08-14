大陸商務部認定台灣生產的聚碳酸酯存在傾銷行為，將徵收16.9％至22.4％的反傾銷保證金，外界認為大陸此刻出招，意在報復副總統賴清德過境訪美。上海東亞研究所副所長包承柯認為，這是兩回事，商務部的公告並非短期操作，而是從長遠的眼光，在保證大陸企業權益不受損害的前提下，安排建立更健康的兩岸經貿秩序。

大陸資深涉台學者包承柯表示，兩岸經貿依存度高，必須建立可長可久、公平透明的商業經營環境，而非藉由損害大陸企業的利益來發展兩岸關係。賴清德過境美國，大陸國台辦認定他是台獨分子「倚美謀獨」、到美賣台謀取私利，更多是政治上的意義，和商務部的反傾銷調查是兩件事。

包承柯表示，眾所周知，兩岸相關主管機構因無九二共識作為基礎，雙邊無法進行協商，大陸只好進行單邊管理。大陸商務部認定台灣聚碳酸酯傾銷，也不是一時興起，而是從2022年11月30日就公告調查，過程公開透明。

包承柯表示，對台灣公司徵收反傾銷保證金，是為了減少傾銷程度，保護大陸企業擁有合理商業利益和經營環境，建立兩岸健康的經貿合作。