「第18屆KKBOX風雲榜」將於9月2日在高雄巨蛋舉行，今（14日）主辦單位加碼公布4組表演嘉賓，其中，天后鄧紫棋暌違3年多將再度於風雲榜演出，她難掩興奮之情，直呼「我很想念大家」，直接點名一定要品嚐台灣美食「雞排」，「實在太愛了！這次來一定要吃到，尤其台灣奶茶特別好喝，什麼品牌都可以」。

她去年發行專輯《啓示錄》後，最近再推出該專輯西班牙語版《Revelación》，為自己出道15週年寫下重要里程碑，對於粉絲對新巡演的敲碗許願，鄧紫棋預告下半年將籌備新巡演，有望來台舉辦演唱會，「希望可以趕快來台灣開唱，我正在非常努力為音樂及影像做準備，台灣歌迷請再等我一下」。

第18屆 KKBOX 風雲榜由黃偉晉首度擔綱風雲榜主持人，表演陣容包括詹雯婷、鄧紫棋、imase、Jeff Satur、Karencici、陳芳語、MATCHA、MC HotDog 熱狗、Peder Elias、TRASH、U：NUS、五堅情 W0LF(S)、宇宙人、理想混蛋、鼓鼓及蕭秉治等人，集結 22 組人氣歌手輪番獻聲，為樂迷們熱力呈獻精彩絕倫的視聽饗宴。