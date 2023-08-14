相隔整整34天之久，今年P.League＋選秀榜眼，也就是桃園璞園領航猿在今年選秀第二順位選來的輔仁大學中鋒「喬神」喬楚瑜，終於確定跟領航猿完成簽約動作，沒跟新竹街口攻城獅一樣碰上今年選到「空氣」窘境(攻城獅用狀元籤選了阿拉薩沒談成合約跳槽T1台啤雲豹當洋將)，接下來喬神將跟林正、丁恩迪組成禁區三塔。

以下是領航猿社群公告內容，「畢業於輔大的楚瑜，UBA生涯場均10分、7.4籃板與1阻攻，200cm身高的身材優勢，學生時期就是不可或缺的禁區門神，高中時期更曾締造單場33個籃板傲人紀錄，進攻端擁有現代長人少見中距離拋投能力，為球隊拉開攻擊範圍，期待加入領航猿後，和林正、丁恩迪共組禁區三塔，一同捍衛桃園領空！

身為今年選秀榜眼的喬神，也迫不急待想趕快融入球隊訓練，面對即將踏入職業賽場，趁休賽季也會不斷加強身體對抗性及提升外線火力，新一季將帶來什麼樣的化學效應呢？橙客們敬請期待！」