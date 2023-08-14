總統蔡英文上任將滿8年，法務部分別在2018年8月和2020年4月執行2名死囚，目前全台共有38名死囚待執行，其中有3名死囚都是因殺警，而遭判死刑定讞，至今仍未執行。對於台灣死刑存廢議題，《街頭大聲公》前往板橋車站做街訪，其中有民眾火大嗆爆，「最大惡人就該判死，得到應有報應」。

【街頭大聲公】蔡政府3年未執行死刑！38死囚「槍決與否」?街訪民眾火大發聲了

洪先生表示，「我認為應要執行死刑，最大惡行的早該嚴厲處置，人類有的本性屬於劣根性的，做了很多惡事的就該得到報應。」洪先生還說，「若不讓死囚判死，你給他放在那裡，隔幾年又讓他假釋，最後放他出來，繼續危害社會就是惡性循環」。

洪先生表示，「死囚該受到最嚴厲處至，得到報應才對」。（游定剛拍攝）

聶先生認為，「沒執行死刑就是政府的問題，該檢討了！」3年未執行死刑原因?聶先生則說，「執政當局者認為不用判死，變成台灣沒有死刑，反而社會變混亂，像上次有兇殺案，兇嫌說，『台灣殺1、2個人不會死刑』真的就沒判死刑，很糟糕！

聶先生認為，「執政者未執行死刑該檢討！」（游定剛拍攝）

對於有民眾認為「人民繳納稅錢養死囚」，聶先生氣憤地說，「對啊！我就不懂，既然判死就要執行，那麼就不要判(死)，不判就是政府其他考量或廢死聯盟等因素」。