金控旗下投顧針對仁寶指出，仁寶伺服器僅占營收低個位數百分比，其經營管理階層表示，伺服器業務發展較晚，但積極搶占市場分額，目前AI伺服器相關業務主要以A100、H100 PCIe伺服器產品為主，且客戶群已擴大至二線雲端服務供應商（CSP）業者（Level 10機櫃），預期伺服器業務將維持雙位數成長態勢。

仁寶伺服器業務中，Level 6組裝業務約占80％，隨著CSP客戶持續增加，預計2024年Level 10組裝業務可占到40％～50％。仁寶在伺服器市場策略主要著重於伺服器品牌業者專案，近期已取得美國及歐洲二線CSP業務，且以Level 10為主，明年AI需求增溫下，營收可望繳出雙位數成長；另外，仁寶在水冷與中東案也有所著墨，預計明年陸續出貨。

仁寶車用客戶持續增加，經營管理階層表示，車用業務目前主攻系統整合廠商，預計2025年將直接供貨給車廠。法人考量仁寶轉型開始發酵，伺服器、車用業務與醫療產品持續成長，產品組合已逐漸改善，因此正向看待後市。