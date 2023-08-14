桃園市近年積極建置科技執法設備，包括固定式照相設備、路口多功能科技執法設備、租賃式科技執法及區間測速系統等，總計有312處。（蔡依珍攝）

桃園近年積極建置科技執法設備，但審計處指出，桃園市交通事故未明顯降低，且連3年居六都之冠，尤其未注意車前狀態、未依規定讓車及轉彎是前三大車禍肇因，科技執法設備卻無用武之地，要求檢討防制。警方指出，明年起多功能科技執法會將違規左右轉、不禮讓行人也納入取締，發揮防制事故最大效益。

桃園市科技執法目前一共建置有312處，包含警察局建置固定式測速照相124處、路口多功能科技執法33處、區間測速14處、租賃式科技執法102處（含高鐵桃園站）及交通局建置各類科技執法39處。

審計處指出，桃園藉科技執法設備輔助取締重大交通違規件數，自2020年的36萬件增至去年的40萬件、成長10.48％，但交通事故件數無明顯降低，還連續3年居六都之冠。

進一步分析，未注意車前狀態、未依規定讓車、未依規定轉彎連續3年高居前3大事故肇因，且造成死傷人數不減反增，像是未注意車前狀況從2萬6576人增加到2萬8834人，未依規定讓車從1萬5665增至1萬6604人，違反號誌從 4017增至4261人，僅有超速傷亡人數從2643降為2008人。

審計處要求深入研析交通事故肇因，據以規畫運用科技智慧設備管理及防制違規行為，提升道路交通秩序，促進道路交通安全。

交通警察大隊指出，桃園升格以來，人口成長率居六都之冠，機動車輛也持續成長，2018年僅197萬輛，到今年已達近220萬輛，成長率10.99％，人多、車多導致事故也跟著增加，會持續努力，維持執法能量，預防事故發生。

交大另指出，今年6月已成立科技執法中心統整業務，過去科技執法技術以闖紅燈等較為成熟，未來2年各100處科技執法設備已於8月3日決標，將針對每一路口各自的肇因設計可偵測中間車道違規左右轉、或車輛不禮讓行人等更多科技執法項目，以有效降低交通事故。