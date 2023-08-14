女星小S（徐熙娣）近日帶著媽媽、婆婆和3個女兒到南韓旅遊，姊夫具俊曄也擔任地陪，期間也曬出多則相關貼文分享旅遊見聞，吸引不少網友前來欣賞。此外，其大女兒Elly(許曦文)與二女兒Lily(許韶恩)由於其氣質不俗、穿搭吸睛，讓不少人看了狂敲碗：「快出道。」

小S近日攜家人飛往南韓旅遊，中途還前往姐夫具俊曄的豪宅做客，遊玩期間還一併曬出多張貼文，除了有幾人跳舞的影片外，還有她昏睡過去的模樣，其中有許多逗趣互動讓網友們看了笑翻，也反映出小S全家人間的感情十分甜蜜。

事隔數日，Elly在昨（13）夜曬出多張看似下衣失蹤的辣照，只見畫面中的她身穿黑色的上衣、頭戴同色系的帽子，腳上再搭配黑靴，一身黑的穿搭使她的雪白肌膚尤為明顯，再配上多種撩人姿勢，讓網友看了紛紛被迷暈了心神，忍不住留言大讚，更稱其像似以作品《孤單又燦爛的神－鬼怪》走紅韓女星金高銀。

事實上，Lily在約一周前左右，便在社群上更新於同場景所拍攝的照片，從相關畫面中可見，她身穿淡藍色短上衣，比起姐姐的純黑色裝扮，較顯清純氣質，而在幾篇相關貼文中，還可見到有粉絲寫下：「可以直接在韓國出道了」、「快出道」等字句。