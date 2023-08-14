民眾在新北市雙溪區雙叉坑溪戲水，卻不慎溺水，新北市消防局在深達3公尺的河裡將溺水者救上岸，已經失去了呼吸心跳。（翻攝照片／張志康新北傳真）

消防人員尋獲拉上岸，OHCA，由救護車後送八堵礦工。（翻攝畫面）

消防人員尋獲拉上岸，OHCA，由救護車後送八堵礦工。（翻攝畫面）

暑假期間不少民眾會到河邊或海邊能夠戲水的地方遊玩消暑，新北市雙溪區14日傍晚發生一起溺水意外，爸爸想救被溪水漂走的兒子，卻不慎失足反被溪水沖走。警消到場將其援救上岸，已經沒有呼吸心跳，經施以CPR後，迅速送醫急救，晚間7時許仍因傷重不治。

民眾在新北市雙溪區雙叉坑溪戲水，卻不慎溺水，新北市消防局在深達3公尺的河裡將溺水者救上岸，已經失去了呼吸心跳。（翻攝照片／張志康新北傳真）

消防人員尋獲拉上岸，OHCA，由救護車後送八堵礦工。（翻攝畫面）

據了解，住在台北市的45歲徐姓男子，14日下午帶著一家6口到新北市雙溪區清水橋下的雙溪清水坑戲水遊玩。因為10歲的弟弟坐在救生圈上，被溪水帶向下游，徐男一時緊張，便趕往拉住徐小弟，想把徐小弟帶回岸邊。

不料，徐男卻腳底一滑，被溪水沖走。徐妻見狀，一邊交代12歲的姐姐打電話報警，一邊跳下水把徐小弟帶回岸邊。但回頭想找徐男時，卻已經不見踪影了。

新北市消防局5時26分接獲報案後，便立即趕到現場，5時48分消防人員趕到現場時，徐妻及徐小弟都已經上岸。消防人員在確保徐妻及徐小弟無恙後，迅速下水搶救。

由於事發當地水深達3公尺，消防人員也請求潛搜人員支援。到了6時9分，消防人員在溪裡找到了徐男，急忙將他拉上岸，發現徐男已經沒有了呼吸心跳，經消防急救人員現場實施CPR，並立刻以救護車送往醫院急救。

警方表示，徐男經送醫急救後，晚間7時11分宣告搶救無效，不治身亡。警方已通報鑑識人員到場採證，製作相關卷資後，報請基隆地方檢察署檢察官依法相驗。另外，雙溪區長林銚傑也於晚間7時25分趕到醫院慰問家屬。

新北市政府消防局表示：許多人不熟悉野外環境，容易因為「不小心」、「忽視警告禁制標語」及「缺乏正確之戲水觀念」，而疏忽自身安全，導致溺水情況，建議想戲水游泳務必去有救生員的水域，同時呼籲民眾能學習CPR技能，在意外事故發生的關鍵時刻能夠緊急應變救人一命。