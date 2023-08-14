財政部關務署表示，台瓜(瓜地馬拉)關務交流會議於今日上午於該署舉行，會中並由關務署彭英偉與瓜國賦稅署署長 Marco Livio Diaz Reyes共同簽署台瓜關務合作意向書，瓜國駐臺大使Oscar Adolfo Padilla Lam、賦稅署關務處長Mr. Werner Ovalle Ramírez及我國財政部國際財政司專門委員李明機等觀禮見證。

關務署進一步表示，台瓜互為重要邦交國，雙方分別於2005年與2021年簽署自由貿易協定及優質企業相互承認協議，具備良好合作基礎。為深化台瓜關務合作，共創安全便捷通關環境，爰舉行本次會議，分享我國通關管理、查緝措施、資訊系統及關務合作體制架構，我國亦安排瓜國代表團參訪基隆關海運貨物與台北關空運旅客通關作業及查緝措施。

關務署指出，海關為高度國際化機關，除參與國際組織活動，更積極與其他國家發展關務合作；藉由簽署台瓜關務合作意向書，我國可與瓜國進一步推動關務合作、協助及能力建構工作，促進關務現代化並提升通關效能。