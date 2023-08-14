37歲男星盧廣仲參加歌唱比賽出道，被唱片製作人鍾成虎形容是「被公車輾過的音樂鬼才」，歌曲〈早安，晨之美！〉獲得2007年度十大優良單曲獎，他在影視劇《花甲男孩轉大人》表現精采，受到許多粉絲喜愛；近日有網友發現他出現在名媛關穎、孫芸芸的好友聚會中，私下竟然認識也令網友們大吃一驚。

關穎13日曬出為好友薇薇慶生的影像，照片中有微風少奶奶孫芸芸、威騰船務千金林牧潔，關穎透露壽星精心為大家準備晚餐，她也送上對壽星的祝福，照片中每個人都各有特色，畫面非常美，大家最後也一起為壽星唱生日快樂歌，盧廣仲也拿著手機錄下壽星的反應，旁人起哄讓「小廣」盧廣仲清唱，盧廣仲則現場來了一段R&B風格的「Happy Birthday To You」，動人歌喉讓大家尖叫，而私下的盧廣仲穿著條紋襯衫沒有戴眼鏡，看起來有些不同。關穎貼文一出，不少人見盧廣仲也在聚會中留言：「是盧廣仲嗎」、「小廣是姐妹嗎」、「小廣唱的也太好聽了！」

事實上壽星薇薇也大有來頭，不僅外型亮麗，與不少明星藝人都是好友，合照中可以看到王大陸、柯震東等人，且自曝認識12年之久，還與鄭元暢、王心凌、楊謹華、許瑋甯、楊丞琳、梁家輝、鍾欣潼、賀軍翔、蕭亞軒、侯佩岑都交情匪淺，Instagram照片中也不乏旅遊與美食，不難看出優渥家境。

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