兩架俄羅斯轟炸機今天早晨飛近北海北部的北約空防區，隨即遭到丹麥空軍攔截，輪值負責該空域的荷蘭也出動軍機巡防。

荷蘭「電訊報」（De Telegraaf）報導，兩架俄軍Tu-95熊式轟炸機今晨飛近北約空防區域，遭到丹麥軍機率先攔截。隨後荷蘭空軍F-16戰鬥機群在上午7點19分自該國南部的沃爾凱爾（Volkel）空軍基地升空繞行，以避免俄軍再犯。

荷蘭空軍新聞稿指出，今天的事件顯示快速部署行動的重要性。沃爾凱爾空軍基地有兩架F-16戰機24小時待命，是荷蘭與比利時輪流防衛荷、比及盧森堡領空的北約分配責任區。

另據比利時「晚訊報」（Le Soir）解釋，北大西洋公約組織（NATO）在會員國境內約有40個空軍基地參與聯合防衛，在雷達網發現狀況、啟動快速反應警戒（Quick Reaction Alert），責任區的會員國戰機就必須在15分鐘內準備好隨時升空。

「電訊報」指出，俄國軍機侵擾北約國家的情況並不少見，去年就發生570次，主要在歐洲北邊。不過這是荷蘭今年以來首次在自家空軍基地為了應對俄軍侵擾而出動F-16戰機。