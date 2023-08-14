中信投顧認為，智原因客戶持續調整庫存，使得第二季營運偏弱，但智原庫存已大幅回落，另大陸穩經濟財政策助攻有利需求回穩，估計第二季就是營運低點，隨後逐季走高。另外，先進製程及先進封裝為新營運動能，地緣政治則有利IP與NRE營收成長。
外資估算，智原2023年的EPS為6.89元，2024年獲利將大增54.5％、EPS為11.34元，2025年更上看16.39元，等同兩年後比現在多賺進一個股本。
匯豐證券指出，ARM近期公布針對全球雲服務所設立的Neoverse平台，將在人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）領域扮演更重要的角色，智原（3035）與台積電（2330）則是ARM合作夥伴中唯二的台灣企業。匯豐認為，智原透過與ARM更緊密的設計連結，不僅可以從ARM矽智財（IP）認證機會中受益，未來也有機會奪得更多ARM的ASIC專案。
中信投顧認為，智原因客戶持續調整庫存，使得第二季營運偏弱，但智原庫存已大幅回落，另大陸穩經濟財政策助攻有利需求回穩，估計第二季就是營運低點，隨後逐季走高。另外，先進製程及先進封裝為新營運動能，地緣政治則有利IP與NRE營收成長。
外資估算，智原2023年的EPS為6.89元，2024年獲利將大增54.5％、EPS為11.34元，2025年更上看16.39元，等同兩年後比現在多賺進一個股本。
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