中信投顧認為，智原因客戶持續調整庫存，使得第二季營運偏弱，但智原庫存已大幅回落，另大陸穩經濟財政策助攻有利需求回穩，估計第二季就是營運低點，隨後逐季走高。另外，先進製程及先進封裝為新營運動能，地緣政治則有利IP與NRE營收成長。

外資估算，智原2023年的EPS為6.89元，2024年獲利將大增54.5％、EPS為11.34元，2025年更上看16.39元，等同兩年後比現在多賺進一個股本。

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