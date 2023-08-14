匯豐證券指出，ARM近期公布針對全球雲服務所設立的Neoverse平台，將在人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）領域扮演更重要的角色，智原（3035）與台積電（2330）則是ARM合作夥伴中唯二的台灣企業。匯豐認為，智原透過與ARM更緊密的設計連結，不僅可以從ARM矽智財（IP）認證機會中受益，未來也有機會奪得更多ARM的ASIC專案。