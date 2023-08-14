2015年，中鼎在建工程中，綠色技術、低碳與環保工程占比只有23％。至今年7月，占比已達58％。

ESG工程是中鼎預期未來潛在商機中的最大宗，這包括天然氣、離岸風能、太陽光電及儲能等潔淨能源。

再生水廠、污水下水道系統建設、水資源回收中心、海淡廠等水資源工程，也是中鼎列為積極爭取的ESG商機。

另外，資源回收廠、垃圾焚化中心、廢異丙醇再利用廠、生質能中心、廢棄物焚化廠陸續汰舊換新或擴建等工程，也是中鼎集團持續經營的實績與可投標的工程。

2023年到2028年計劃啟動12條軌道建設計劃，台灣前瞻基礎建設計畫中的軌道建設前期規劃與環評審查作業已陸續完成，新北捷運汐止東湖段（預計2023年招標）、臺北捷運環狀線東環段、基隆捷運、汐東捷運民生段、臺中捷運藍線與綠線延伸線、新竹輕軌環形路網、台南先進運輸系統藍線一期等，後續將陸續招標，中鼎指出，這些軌道運輸合計路線總長度約190公里，合計機電總預算約新台幣1,500億元。

中鼎指出，中鼎是國內唯一 具備機電系統整合及供電系統自主設計能力的廠商，也是國內捷運機電系統市佔率最高的內廠商，未來將積極爭取這些軌道運輸商機。

中鼎今年上半年稅後淨利8.49億元，年減46.2％，每股稅後盈餘1.08元。中鼎表示，下半年有美科技廠辦工程、東南亞石化廠工程、國內電廠以及綠能等多項工程進入密集施工入帳，下半年營運優於上半年是可期待的。