今(14)日上午，公路總局於花蓮縣花蓮市舉行「花東快速公路可行性評估重啟」地方說明會第5場。立法委員傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚、副議長徐雪玉、議員徐子芳、議員李正文、議員鄭乾龍、議員林源富、花蓮市代表會主席李振瑋、吉安鄉代表會副主席林金發及花蓮、吉安多位代表、里長、村長與數百位在地鄉親踴躍參與，出席者皆表達「花東快」是地方長久期盼及需求的道路，要儘速興建。立委傅崐萁表示造橋鋪路的交通建設必須「以人為本」，不能單以經濟效益考量，所有的重大建設都是「政策決定」要不要做，「花東快」好不容易重啟評估，就該讓它一次完成，既然是地方長久期盼的重大交通建設，希望鄉親團結做立委的後盾，來督促行政院及交通部，趕快落實興建。

傅崐萁表示，國道5號延伸銜接蘇花改的東澳段，經費178.05億；而蘇花安經費1,075億，未來再銜接花東快速公路至台東市，是一條完整的全新路廊。蘇花安完工後，從國道5號延伸段至太魯閣大橋銜接花東快，亦不會與台9線共用原路廊，共構部分一定是採用高架方式。蘇花改限速無法提升，皆因新城至花蓮延用台9線原路廊，導致速度無法提升，如花東快與蘇花安完工後台9線的台9線銜接，速度將會明顯提升，並強調台9線連接花東快，將以高速公路標準規劃。

交通部公路總局第四區工程處近期於花蓮地區舉辦多場「花東快速公路可行性評估重啟」地方說明會傾聽民意，作為期末報告參考。(戴志揚翻攝)

傅崐萁認為，交通建設是要留給兒孫的，若人人只考慮自己，個個本位主義，那交通建設將很難完成，傅崐萁以自己舉例，蘇花高在2001年通過，經費需980億，2003年發包，規劃路線從傅崐萁住家經過，住宅要切一角，但傅崐萁依舊支持蘇花高興建。

傅崐萁重申，說明會不是政見發表，蘇花改二期（蘇花安）、花東快皆為徐榛蔚縣長2016年擔任立委所提出，徐榛蔚於2016年提案「花東快」及「台9線拓寬」特別條例，之後為響應蔡英文總統前瞻計畫，提案將蘇花安、花東快納入前瞻計畫「環島高速路網」，當時花東快700億，蘇花安1400億，但雙雙遭民進黨否決，108年12月2日由時任交通委員會召集委員的國民黨立委童惠珍排案，進入逐條審查徐榛蔚的「花東快速道路特別條例」提案，最後在執政黨要求全案保留下，協商做出重啟評估的附帶決議。

傅崐萁表示，公路總局應花東居民需求為主要評估因素，希望公路總局不要繼續延宕，盡早完成評估、核定並興建完工。(戴志揚翻攝)

傅崐萁指出，102年-106年花東快第一次可行性評估，建設經費約1000億，現在重啟預估要2300億，若再延宕下去，未來可能要3000億才蓋得了，今天不做，明天一定後悔！花東快能讓子弟返鄉安全快速，更能帶動發展，花蓮為農業大縣，農產品種類繁多，花東快的興建，可有效運輸兩地農場品，降低運輸成本。

傅崐萁強調，花東快速公路可行性評估重啟，一定要讓鄉親清楚瞭解路線規劃、交流道設置、服務區設置等，同時要相信專業，依據他的瞭解，花東快路廊規劃沒有經過地質敏感帶、國家公園，多選擇公有土地興建，避免徵收私有土地，若不得已徵收，也會全國一致採市價徵收減少民眾損失，工程採高架路堤相對單純。他更舉蘇花安目前綜合規劃因有企業及民眾爭議，導致時程延宕一年半。希望鄉親一致需要的建設必須要團結，正當的權益要爭取，不必要的紛爭要避免，才能讓中央儘速核定及動工，造福世代子孫。

徐榛蔚表示，對於民眾所提的意見，相信公路總局會專業團隊評估改善，希望公路總局盡快完成評估、核定、動工並完工。(戴志揚翻攝)

傅崐萁最後表示，花東快花蓮北向交流道部分，若依公路總局規劃，將會有徵收問題，希望公路總局將花蓮北向交流道往北設置，吉安交流道則往南規劃，並強調所設交流道皆會有全新道路銜接，由於花蓮、吉安為人口稠密地區，而交流道設立於市區蛋黃區內，為避免匝道造成交通堵塞，要求公路總局兩地交流道設立於蛋白區。

徐榛蔚表示，對於民眾所提的意見，相信公路總局會專業團隊評估改善。並提到過去與鄉親共赴環保署爭取蘇花改時，就有長輩說：不管這條路自己是否用的到，但一定要讓子孫用到。希望公路總局盡快完成評估、核定、動工並完工。

副議長徐雪玉表示，興建花東快一直是花蓮人的心聲，每次蘇花公路封閉時，花蓮農產品必須南下走臺東，花東交通往返的不便利，造成農產品運費增加，這永遠是花蓮人的痛，希望儘速施工，並且一次到位！

議員李正文表示，徵收的公有土地有可能是原民保留地，甚至是原民使用地，請公路總局對於原民使用地請以私人土地方式徵收。

議員鄭乾龍表示，過去中央對花蓮十分不公平，以前說北迴鐵路沒價值，現在不但電氣化，甚至還從單軌變雙軌，希望將花東快提升為花東高，現在所做是為了後續子孫所做，希望盡快做，一次到位。

花蓮市代表會主席李振瑋、吉安鄉代表會副主席林金發皆表示希望盡快興建、完工！

花蓮市公所建設課課長表示，支持興建花東快，希望公路總局於施工期間避免影響民眾，縮短施工工期

公路總局第四區工程處處長林文雄及台灣世曦工程顧問公司計畫主持人劉重光經理表示，花東快花蓮至吉安段，將於花蓮市區設立花蓮交流道，北上出口位於中山路、南下出口則於建國路，之後將與中央路共線3公里，並於吉安設立吉安交流道，再沿鐵路西側通過吉安。

花蓮、吉安參與的民眾鄉親除了關心進度，皆一致表達支持興建，更期盼儘速動工興建。

公路總局表示，本次初步規畫的路線將銜接蘇花安，從花蓮秀林鄉崇德一直到台東市，全長173.7公里，將設17處交流道，玉里鎮規畫1座服務區，全線以路堤為主，總長約115公里，另有49公里長的橋梁、2.6公里的隧道，及7公里的路塹。公路總局強調，將匯集各方意見，據以進行後續評估，並納入可行性評估期末報告。