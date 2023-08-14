新竹市田美三街（經國路至光華東一街）及中正路（北大路至經國路）已逾10年未曾重鋪，道路路面劣化嚴重，加上日前連續降雨，路面產生多處坑洞及裂縫，市府投入總經費627萬元，田美三街於16日至17日白天動工、中正路預計於19日晚間至次日早上施工，提供市民更安全舒適的用路環境。

工務處表示，今年市府計畫以「安心路平3大階段」來進行，路平面積目標約「25萬平方公尺」、分3階段完成，第1階段已於5月中旬完成路段包含武陵路、明湖路、建中路、赤土崎一街、慈雲路公道五路二段口、龍山東一街、香北路、五福路二段等，計約11萬平方公尺。

目前進行第2階段路平施工作業，預計施作路段包括牛埔東路、樹下街、大學路81巷、光復路一段光復路二段、寶山路145巷、東南街、富美路、古賢路、石坊街、中光路、中山路、中正路、長和街、田美三街等，已於8月起陸續辦理。

第3階段將再規畫約20條路段，預計年底前完成，各施作地點將於施工前於各路口公告。

工務處指出，田美三街（經國路至光華東一街）路段靠近新竹遠東巨城購物中心，周末白天車流量極大，將採平日日間施作路面改善，以降低對附近交通影響，預計8月16日至17日上午9時至下午16時刨鋪，施工完恢復道路通行，刨鋪總長度約300公尺、面積4050平方公尺。

另，中正路（北大路至經國路）路段則為市中心，平日上下班車流量大，經考量採假日夜間施工方式，預計利用8月19日晚間9時至次日上午6時辦理道路刨鋪，總長度約400公尺、面積6400平方公尺，施工完將恢復道路通行。

工務處說明，兩路段施工將封閉汽、機車全線車道，建議用路人提前改道，並依施工動線導引標誌及現場義交指揮人員引導行駛。如天候不佳將取消施工，並視天候狀況擇期通知，如有疑慮，請電洽工務處養護工程科03-5216121分機295。