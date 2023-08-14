以男子吳宏章、洪楷楙為首的詐騙集團，去年間承接38個人頭公司帳戶，再與其他詐團合作，以投資為餌，透過幣商購買虛擬貨幣洗錢，檢警統計逾345人受害，不法所得達4.3億元。另勾結聯邦銀行經理與理財主管，協助解除風險控管，順利取得5000萬元。新北地檢署近日偵結，以組織、洗錢防制法、銀行法等罪起訴22名詐團成員，並建請加重量刑。

檢方指出，去年9月偵辦詐欺集團案件，發現吳姓、洪姓被告為詐欺集團主謀，申辦或承接38個人頭公司金融帳戶，再與其他詐團合作，利用公司金融帳戶層層移轉，經由車手臨櫃提領現金或匯款，再透過個人幣商購買虛擬貨幣，將虛擬貨幣轉回合作的詐團。

檢方表示，該詐團為突破洗錢障礙，勾結聯邦銀行通化分行經理與理財主管，今年3月底起至4月中旬，協助開立人頭公司金融帳戶及網銀，層轉犯罪所得，並於臨櫃大額提款時，銀行經理協助解除風險控管，不到3周時間，順利取得5000萬元。

新北地檢署統計被害人逾345人，詐騙或洗錢金額超過4.3億元，前後發動4波搜索，聲請羈押禁見17名被告獲准，查扣犯罪所得2200萬元，經偵查終結，以違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪，起訴22名被告。

承辦檢察官審酌被告等侵害人民財產法益甚鉅，且以人頭帳戶、虛擬貨幣場外交易等方式，逃避追緝，又勾結銀行經理、行員，便利轉移犯罪所得，動搖國人對於銀行業者信賴，情節嚴重、惡性重大，建請法院從重量刑。

另外，檢方發現，司法機關為避免影響經濟活動，對於公司帳戶的警示通報抱持謹慎態度，而公司帳戶警示以統編為準，同一自然人如成立數個人頭公司，因統編不同，不會出現警示，其他公司帳戶仍能繼續使用。公司帳戶如申請取得金鑰，企業網銀不需事先約定帳戶，享有每日5000萬元額度、不限次數轉帳功能，使犯罪所得更容易大量轉移。

新北地檢署表示，針對以上的狀況，將持續關注，並協調相關機關提出解決之道，以有效預防、打擊犯罪。