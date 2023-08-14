傅子純（左起）、吳婉君、傅小芸、馬俊麟出席民視新8點檔《愛的榮耀》開鏡記者會。（民視提供）

民視新8點檔《愛的榮耀》開鏡記者會，主演齊聚。（民視提供）

民視新8點檔《愛的榮耀》開鏡記者會，主演齊聚。（民視提供）

民視全新8點檔《愛的榮耀》14日舉行開鏡記者會，現場眾星雲集，跳槽三立半年的馬俊麟也回歸，馬俊麟曾在《大時代》和王瞳鬧出婚外情引發軒然大波，製作人王珮華直言：「他的合約有特別註明條例，另一半要安心、他也能安心，希望大家能安心！我的戲更能安心！」至於「安心條款」內容？「就是限制他戲裡的感情不要帶回家！」

被問如果違約？王珮華半開玩笑說，要賠比200萬還要高一些，「現在連便當都漲了嘛！」接著對一臉尷尬的馬俊麟說：「先禮後兵，我先請你老婆吃飯。」其實馬俊麟的角色尚未確定，王珮華透露到底是要選「讓他老婆安心還是不安心的角色」還在掙扎，目前還是「秘密」，希望給他不同的挑戰。

這次與馬俊麟「再續戲緣」，王珮華笑說：「我對於有質感、會畫畫、有點憂鬱的男人特別有感覺。」這次她也找來首次演出八點檔的陳家逵，陳家逵說：「媽媽心中覺得演民視八點檔是最高的殊榮，我的其他戲媽媽都看不下去。」

被問是否有特別需要向老婆報備？馬俊麟低調地說，一直都沒有，要跟誰搭也有跟老婆說，至於才跳槽三立不久又回鍋，他說：「珮華姐的戲很好，能演出是一件好事，希望能發揮得很好，讓大家看到不一樣的我！」王珮華則說：「我對他最好，就來我這邊！」

而第一次演出8點檔的陳家逵，則說前幾年他被笑是台劇公務員，但一直還沒演過8點檔，「在我媽的心目中，演到民視8點檔是最高殊榮！每次過年回家，她都說我演的戲她看不下去，至今一部都沒看過，總問我什麼時候要去演民視，我媽一直希望我演8點檔！所以這次有種一兼兩顧的感覺，第一次踏進8點檔，就是在珮華姐的劇組，馬俊麟跟我說，能拍珮華姐的戲是有福報，我也希望我媽媽走出去，能驕傲地說這是我兒子！」

民視老班底傅子純第一次跟王珮華合作，這次他在王珮華的打造下，要挑戰壞壞的、花花公子角色，劇中會很愛逗女主角吳婉君，兩人相愛相殺。