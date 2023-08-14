此外，國泰台灣5G+ETF(00881)、國泰股利精選30 ETF (00701)、國泰A級醫療債ETF(00799B)也同步公告，亦分別將配發每單位0.46元、0.2元、0.43元現金股利不變，投資人最晚須在明(8/15)日前買進或持有上述4檔股、債ETF，即可參與本次配息。

回顧00878過往配息紀錄，幾乎都穩定維持在0.27~0.32元區間，本次每單位配發0.35元，不僅創上市以來新高，也再次突顯其穩健特質。國泰投信ETF研究團隊表示，ETF的配息來源，包含了股利收入、利息收入、資本利得、收益平準金等等，在投資組合表現優異的狀況下，一般基金有機會提供較多的資本利得配發，而資本利得配發也如同為投資人進行適當的停利，使投資人不一定需要賣出ETF，亦可分享到基金優異的操作表現。

國泰永續高股息ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) (00878)基金經理人游日傑則指出，00878發行以來改寫高股息ETF的生態版圖，締造許多新猷。包含：一、00878是全台首檔ESG+高股息ETF，成功推升ESG概念在台能見度；二、00878亦是台股第一檔季配息ETF，並納入收益平準金機制，替投資人打造穩健現金流；三、00878是總費用率最低的高股息ETF，根據投信投顧公會統計，00878於2022年的總費用率僅0.5％。