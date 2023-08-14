全聯美味堂芋頭炊粉湯，特價169元。（全聯提供）

全聯新品小美芋香珍珠丹麥，特價35元。（全聯提供）

全聯芋頭布蕾銅鑼燒，149元。 （全聯提供）

家樂福新上架小美珍珠芋角雪糕4入，95元。（家樂福提供）

家樂福歐酷漢堡冰淇淋芋頭口味5入，原價99元、特價89元。（家樂福提供）

city’super美姬饅頭解憂小企鵝鮮乳芋泥包6入，480元。（city’super 提供）

city’super美姬饅頭鯊魚寶貝鮮乳芋泥包6入，480元。（city’super 提供）

又到了大甲芋頭盛產季節，不管是甜點、鹹食，只要加入軟綿綿的芋頭，就會掀起芋頭愛好者討論，看準接地氣的台灣味芋頭商品受到眾多歡迎，超市量販推出夏季芋頭季，集結數十種商品，包括甜點、冰品、烘焙等類別，還有濃濃古早味的台式料理，變化無窮。

全聯即日起至9月7日推出芋頭季商品，集結We Sweet、阪急麵包與美味堂等自有品牌，共達20款明星芋頭商品，其中甜點包括芋泥被窩捲、芋頭雙餡銅鑼燒、芋頭涼果子、芋頭大福、芋泥布蕾盒等，而去年芋頭季賣出7萬盒、榮登暢銷王的芋泥肉鬆拿破崙捲，今年也相當受捧場，還有芋泥冰心捲蛋糕、香芋布丁蛋糕、芋頭布蕾銅鑼燒等，滿足大小朋友味蕾，同時推出促銷價，全聯預計本檔芋頭季可創下近7000萬元業績。

而全聯阪急麵包系列，推出兩款小美冰淇淋聯名麵包：小美芋泥夾心、小美芋香珍珠丹麥，即日起至8月24日芋頭麵包特價35元、任選3件99元，即日起至8月底每周六、日和周一，39元全品項3件99元。

另全聯調理品牌美味堂則帶來滿滿古早味，主打台味料理，新品芋頭肉圓使用大甲檳榔心芋頭切塊製作、芋頭海鮮派嚴選大甲芋頭搭配新鮮魚漿、芋頭竹筍粥適合2至3人分享、芋頭炊粉湯更呈現懷念的古早味。

city’super今年祭出的芋頭商品，從包子饅頭到港式芋頭糕，皆有飄香古早味，像是復興店及新竹店兩家門市，引進造型饅頭品牌－美姬饅頭的可愛造型芋泥包，受到大小朋友青睞；另主打台味精緻糕點的寶來發，採用真材實料大塊芋頭及再來米粉製作。

家樂福紫色風潮芋頭季開跑，主打烘焙與冰品，推薦大甲芋頭銅鑼燒、義美芋泥牛奶冰棒、歐酷漢堡芋頭冰淇淋、小美珍珠芋角雪糕等，不少也是新上架產品。