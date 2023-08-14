19歲楊姓女子今（14日）下午3時許開著爸爸的賓士車上路，卻在桃園區永安路和永安北路口闖紅燈，當場撞飛左邊來的劉姓騎車，導致劉男重摔多處擦挫傷還有腦出血的情況，雙方並無酒駕，但楊女除收到最高5400元的闖紅燈罰單，還會吃上過失傷害官司。

據了解，楊姓女子當時駕車沿桃園區永安路往富國路方向行駛，行經永安路與永安北路口時竟闖越紅燈，綠燈起步往永安北路口行駛的28歲劉姓機車騎士，跨越2線道，卻在對向內線車道遭猛烈撞擊，當場噴飛重摔，賓士車頭保險桿凹陷掉落、安全氣囊也爆開。

桃園消防分隊救護員到場，劉男肢體多處擦傷、意識清楚，緊急送往經國敏盛醫院，檢查發現有顱內出血的情況，有待進一步治療觀察。

警方到場實施酒測，雙方均無飲酒情事，並當場對楊女開出闖紅燈罰單，楊女將面臨1800元至5400元的罰款，也將吃上過失傷害告訴，後續肇事責任由警方釐清中，警方也呼籲汽機車駕駛人行經路口應減速禮讓，並遵守號誌行駛。