由電影《第九分局》新銳導演王鼎霖執導新片《還錢》，集結陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹等卡司，定檔明年賀歲檔上映。14日晚間舉辦殺青酒，其中男女主角陳柏霖、蔡思韵擦出不少火花，陳柏霖領軍的李銘忠、蔡凡熙、林哲熹「四名大盜」也培養出絕佳默契。

陳柏霖在片中飾演竊盜集團首腦，殺青後彷彿拍上癮了，興奮直呼：「現在心情有點捨不得，還想和這個角色環遊世界，帶著團員飛到日本、韓國、歐洲，去遍各大城市。」李銘忠則表示：「越拍越覺得捨不得這一班活潑可愛的演員，和他們工作真的很開心。」

殺青酒現場，陳柏霖、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹也一起把殺青花束都獻給女主角蔡思韵，飾演陳柏霖前女友的蔡思韵感動地說：「因為跟我以往參與的作品類型比較不一樣，整個氛圍像是換了一個人，拍攝過程好放鬆，有時候會不小心太搞笑、白目，但是團隊都很有愛、很包容我，覺得非常感恩。」因眾人化學效應太好，電影才剛殺青，所有演員便不約而同喊話想拍續集，讓王鼎霖既感動又備感壓力。