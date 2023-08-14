長榮航空晚間宣布，受到蘭恩颱風影響，長榮航空明（15）日桃園-大阪來回航班BR178／BR177取消；桃園-大阪來回航班BR132／BR131、BR130／BR129延後起飛；高雄-大阪來回航班BR182／BR181取消。詳見長榮航空網站 www.evaair.com 或EVA Mobile APP。

國泰航空宣布，明日往來台北-大阪的航班，CX564 ／ 8月15日 台北-大阪延至8月16日 13：50起飛；CX565 ／ 8月15日 大阪-台北延至8月16日 18：05起飛。詳見國泰航空官網。

台灣虎航則表示，受蘭恩颱風路徑及外圍環流影響，明日IT284／IT285 高雄-大阪關西來回航班取消；IT206／IT207 桃園-名古屋來回航班取消；IT2212 桃園-大阪關西航班延後至8月16日1445起飛，且班號調整為IT2210；IT2213 大阪關西-桃園航班延後至8月16日1920起飛，且班號調整爲IT2211；IT210 桃園-大阪關西延後至8月16日1315起飛；IT211 大阪關西-桃園延後至8月16日1750起飛。實際航班起降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間仍以各機場公布為準。