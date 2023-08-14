據了解，台壽今年下午召開臨時董事會，由於莊中慶因遭金管會停職一年，董事會決議，停職期間由金融投資處總處長謝壯堃代理總經理職務，但仍待主管機關審查核准後生效。謝壯堃目前為台壽投資處總處長，主要負責自有資金運用金融投資等相關功能。
台壽總經理遭停職1年 副總謝壯堃代理
由於金管會對中信金旗下子公司台灣人壽開罰，並停止台壽總經理莊中慶職務一年，台壽今（14日）召開董事會決議，由金融投資處總處長、資深副總經理謝壯堃代理總經理職務。
由於金管會對中信金旗下子公司台灣人壽開罰，並停止台壽總經理莊中慶職務一年，台壽今（14日）召開董事會決議，由金融投資處總處長、資深副總經理謝壯堃代理總經理職務。
據了解，台壽今年下午召開臨時董事會，由於莊中慶因遭金管會停職一年，董事會決議，停職期間由金融投資處總處長謝壯堃代理總經理職務，但仍待主管機關審查核准後生效。謝壯堃目前為台壽投資處總處長，主要負責自有資金運用金融投資等相關功能。
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