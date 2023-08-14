日前高雄地方法院認為員警於製作犯嫌警詢筆錄時，使用手銬戒護係屬不正方法，判決犯嫌無罪。本案判決結果引發基層員警譁然，警政署也發出聲明，支持員警依法使用警銬立場。新北市警察局表示，為了捍衛第一線同仁的執勤安全，支持員警正確、合法使用警銬。

針對員警執行勤務使用警銬爭議，新北市警局表示，依內政部警政署於90年12月4日發布「警察機關拘捕留置人犯使用警銬應行注意要點」已授權員警可以依據犯嫌所犯罪名輕重、拘捕時態度、人犯與警力相對情勢、證據蒐集程度及有無脫逃意圖等審酌判斷是否使用警銬。

另參考臺灣高等法院105年度交上易字第241號判決：「按刑事訴訟法第282條前段規定『被告在庭時，不得拘束其身體。』係針對法院之審判程序，警詢及偵訊過程則不受此規定之拘束，且警方依法逮捕被告後，於刑事訴訟法第93條所規定24小時內，為防被告脫逃，原得依規定使用警銬，被告在此情形下接受警方詢問，尚難謂有何不正方法取供之情形。」

為此，新北市政府警察局表示支持同仁合法使用警銬，並要求各外勤單位主管落實員警自身安全、案件程序及嫌犯安全之三安原則。

過去警察機關曾發生偵辦毒品案犯嫌在製作筆錄時趁機脫逃的案例，也曾發生人犯未上銬於留置室而趁隙脫逃的情形，代表經逮捕留置後的嫌犯仍有其脫逃可能及危險性，不但影響員警的執勤安全，並可能讓警察同仁涉犯刑法第163條公務員縱放人犯的風險，因此面對每一個犯罪嫌疑人，自逮捕、留置到解送地檢署前都不可輕忽懈怠，才是最正確的執法態度。

富達法律事務所李育昇律師表示，刑事訴訟法第98條規定訊問被告應出以懇切之態度，不得用強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問或其他不正之方法，可知刑事訴訟法的精神，是在維護被告「自由陳述」的權利。

因此在符合比例原則的前提下，對於嫌疑人施以戒具等防護措施，乃為適合的措施，且屬於司法警察的職責範圍。從法律角度，此上手銬的動作，與被告「自由陳述」的權利，並不相違背，因此不能僅以訊問時上手銬，即認定非法取供或違反被告自白任意性。