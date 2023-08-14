新竹市長高虹安去年遭檢舉涉嫌詐領立委助理費約60萬元，台北地檢署今(14日)依貪污罪將她起訴，引發各界譁然。對此，藍營戰將羅智強舉前閣揆謝長廷、蘇貞昌2007的特別費不起訴標準，質疑謝長廷授權買西裝、紅酒、手機算公務，蘇貞昌委託女兒買童書、飯店宴客等也算公務，但反觀高虹安的情況卻不算公務，而是貪污，如此的雙重標準，符不符合檢察官「刑事審判守門人」的使命？直批「民進黨之心，路人皆知！」

「把高虹安關起來，OK啊！請把蘇貞昌和謝長廷一起關起來！」羅智強今(14日)在臉書發文表示，北檢起訴高虹案，一點都不讓人意外，但起訴的理由禁不禁得起檢驗，符不符合檢察官「刑事審判守門人」的使命？在民進黨執政下的北檢，公信力和菜瓜布，也沒什麼差別吧！

羅智強提到，依照北檢起訴書，高虹安是「虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費」，拿來做辦公室的「零用金支出」，因此構成《貪污治罪條例》之「利用職務機會詐取財務」。北檢的故事要成立，第一關就是「高虹安有虛報、浮報加班費嗎？」民意代表助理沒有固定的上、下班區別，寫一篇新聞稿可能30分鐘，但之前的搜集資料、內在思考如何計算？北檢要說高虹安「虛報、浮報」，北檢的認定，禁得起檢驗嗎？

羅智強指出，依照2007年檢方不起訴謝長廷、蘇貞昌特別費的標準：謝長廷在八王子、三井日本料理、大三元、法樂琪等餐廳用餐是公務？謝長廷授權林宜靜刷卡買西裝、休閒服是拍攝形象廣告所需的公務？謝長廷授權台北辦事處主任陳雨鑫買紅酒是公務？陳雨鑫妻子在晶華酒店刷卡付餐飲費用是公務？謝長廷授權台北辦公室主任陳建仲在百貨公司買襯衫、手機贈送友人是公務？在SOGO千福藥局買藥品送友人也是公務？

羅智強強調，蘇貞昌委託女兒蘇巧慧在誠品台大店購買《給我一隻貓》、《底層的珍珠》、《當我們同在一起》等書是公務？蘇貞昌委託女兒蘇巧寧在凱撒飯店刷卡九千餘元宴客也是公務？因此，拿謝長廷、蘇貞昌特別費的標準來看高虹安案，起訴書所謂「雙眼皮貼、洗頭、卸妝棉補充包（即製裝費）、衛生棉、頭痛藥、台大醫藥費（即醫療費）、個人餐費（即宴飲費）」算不算「公務」，大家可以公評。

「但如果北檢認為高虹安這些『不算公務』，所以『是貪污』，那我就要笑了！」羅智強質疑，同樣性質的支出，檢方卻認為蘇貞昌和謝長廷的「算公務」，所以「不是貪污」。這不是雙重標準，什麼是雙重標準？司法中不中立，人人心中自有一把尺」。