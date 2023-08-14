比亞迪近日迎來了第500萬輛新能源汽車下線，成為全球首家達成這一里程碑的汽車製造商。比亞迪董事長王傳福認為，中國汽車的時代已經到來，必將誕生一批世界級汽車品牌，目前中國新能源車全球市佔超過50%，3年內還會提 升到70%。

據《快科技》報導，比亞迪第500萬輛新能源汽車下線，成為全球首家達成此一里程碑的汽車製造商。比亞迪董事長兼總裁王傳福認為，擁有世界級品牌是汽車強國的重要標誌，縱觀世界汽車工業發展史，每個汽車強國都有屬於自己的世界級。

世界汽車工業發展史，每個汽車強國都有屬於自己的世界級品牌，而中國目前還沒有一個被廣泛認可的世界級汽車品牌。（圖／新華社）

例如：美國有通用、福特、特斯拉；德國有大眾、賓士、寶馬；日本、韓國也有自己的世界級品牌。而中國，目前還沒有一個被廣泛認可的世界級汽車品牌。

報導說，現階段中國已經成為新能源汽車的強國，掌握新能源汽車核心技術和完備的產業鏈，汽車產業不再被卡脖子。客觀上中國有創造世界級品牌的基礎和實力，而主觀上，中國也有打造世界級汽車品牌的情感的需求。70年的造車歷史，是中國人從「站起來」到「富起來」再到「強起來」的輸贏。

王傳福說，「我相信屬於中國汽車的時代已經到來，中國汽車必將誕生一批世界級的品牌。」

王傳福預計，2025年，中國市場新能源汽車滲透率將增長到60%以上。去年，中國品牌市場份額首次突破50%，預計3年內，中國品牌市場份額將提升到70%。

近日，中汽協發佈資料顯示，今年上半年，中國汽車整車出口量同比增長76.9%，半年度汽車出口量首次超過日本，躍居世界首位。