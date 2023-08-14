吳婉君性感出席新戲開鏡。（民視提供）

顏曉筠、黃少谷、周宇柔出席新戲開鏡。（民視提供）

傅子純（左起）、吳婉君、傅小芸、馬俊麟出席民視新8點檔《愛的榮耀》開鏡記者會。（民視提供）

出席民視新8點檔《愛的榮耀》舉行開鏡記者會。（民視提供）

周宇柔和黃豪平低調交往2年多，直到日前戀情才曝光，更傳出「好事近」，黃豪平砸下2400萬在松山區買了新房同居。她14日出席民視《愛的榮耀》開鏡記者會，被問到藏愛內幕，豪爽直呼：「不紅吧！」眾人大笑她才解釋，「我是說我啦，我們也沒有刻意要藏，曝光後就正常。」

至於結婚計劃？周宇柔說其實沒有聊過，「他工作也很忙，先以工作為主」。被問兩人同居中也有可能先懷孕？她連忙向製作人王珮華保證「不會不會」，製作人王珮華笑說，真的不要結婚、一結婚好麻煩，生小孩則一定不行，「現在都要禁婚禁孕！」周宇柔這次演出法官的女兒，但有被製作人王珮華下令不能穿短袖，因為身高168只有45公斤的她實在太瘦，不太像千金女孩。

首度從三立轉台民視當女一的吳婉君，多年前在《光陰的故事》曾和王珮華合作過，她說這次劇組給的角色，在做演員功課時就都很完整，她把自己當成交換學生，來民視學習。王珮華表示很期待吳婉君在角色上有爆發性，劇中是落難千金，且劇中服裝多變，有火辣也會戴假髮，請大家拭目以待。

37歲氣質女星傅小芸同樣首度到民視演8點檔，將飾演小她10歲的賴慧如的女兒，她說這次角色有別於以往的角色，主要怕自己台語不夠好，所以請對手戲最多的吳皓昇當自己的台語小老師，除了克服語言還要克服自己偏小的聲量。

王珮華表示這次的演員都是一時之選，和江俊翰再度合作，也是她很期待的事。江俊翰表示之前角色很深情，這次是大反派，且是吸金案幕後大黑手，所以相當期待，尤其和潘奕如第一次演夫妻檔，兩人都對彼此很放心。潘奕如則擔心自己的台語不好，有先找王瞳當她的台語小老師，現場也請江俊翰協助當她的台語指導，很期待兩人開拍後的火花。

顏曉筠這次是演從國外回歸的「花朵」，會和黃少谷搭檔演出，她期待自己會被改造成正派一點的形象，不然很擔心自己反派的形象會深植人心。

《愛的榮耀》集結吳婉君、傅子純、吳皓昇、江俊翰、黃建群、陳妍安、蘇炳憲、陳熙鋒、賴慧如、苗真、張家瑋、顏曉筠、馬俊麟、陳家逵、傅小芸、胡嘉愛、潘奕如、羅子惟、陳又榕、黃少谷、周宇柔等陣容，這部戲也是製作人王珮華繼《大時代》後，暌違5年的最新力作，擅長刻劃溫暖故事的她，再度和編劇葉鳳英合作。故事講述一場吸金詐騙案，意外改變了3個女人的命運，看3個女人如何展現樹的成長、草的韌性、花的美麗，在困境中展現自己的能量與魅力。首次在民視演出8點檔的吳婉君及傅小芸將和顏曉筠挑大樑演繹劇中的靈魂關鍵人物，以「花、草、樹」的性格，訴說自己的故事。