原台東林管處長吳昌祐（左三）升任首任林業署台東分署長，揭牌現場齊聚林業相關夥伴單位見證重要時刻，被讚好人緣。（蕭嘉蕙攝）

林務局台東林區管理處隨農業部改制為「林業及自然保育署台東分署」，今辦理揭牌儀式，由原台東林管處長吳昌祐升任首任分署長，他以左右肩扛責任之說，展現推動林業經營與自然保育工作的決心。由於現場與會嘉賓眾多，讓台東縣長饒慶鈴稱讚「好人緣」。

林業及自然保育署台東分署的前身最早可追溯自1936年間，當時為「台灣總督府營林所東部出張所東部詰所」，歷經近1世紀的林業經營遞嬗，直至今年8月1日配合農業部、林業及自然保育署改制，首任分署長由原台東林管處長接任。

「林業經營在我們的右肩上，自然保育在左肩」，林業署台東分署長吳昌祐說，改制改名後，將用雙肩扛起林業與自然保育2大重任，另外也要在中央保育廊道的基礎之下，持續推動國土生態保育綠網、國產材振興以及淨零碳排等事務。

台東縣長饒慶鈴則稱讚林業及及自然保育署名字改得非常好，符合台東正推動的慢經濟，也讚揚「昌祐好人緣」，現場齊聚林業相關夥伴單位見證重要時刻。

台東分署轄管面積近24萬公頃，範圍主要包括台東縣內所有國有林班、少部分屏東縣內國有林地、台東縣境內保安林及接管之林業用地。業管範疇除涵括既有之林地管理、造林撫育、集水區治理、森林育樂、自然步道、生態保育等工作外，近年來也呼應國際永續發展目標及趨勢，積極投入推動國土生態綠色網絡、森林驗證（FSC)、國產材產業輔導、社區生態保育、生態友善治理、森林資源共管、淨零碳排等重要工作。

立法委員劉櫂豪表示，從林管處、林務局到現在的林業署，象徵著國家的進步，從過去把森林資源被當成事業經營，至今積極從事生態保育，顯見政府機關對環境的重視。