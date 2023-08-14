紐西蘭新冠防疫限制 15日起全面取消 20:042023/08/14 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紐西蘭衛生部長維羅爾14日宣布，從15日起確診者不必隔離7天，民眾在醫療院所不必戴口罩。雖然確診數持續增加，但沒去年疫情高峰期嚴重，加上群體免疫，因此可安全地取消剩下防疫規定。紐國曾是全球防疫限制最嚴格國家之一。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花旗：台灣消費金融業務出售予星展銀行 順利完成 保瑞上半年EPS 22.54元 穩坐生技獲利王 下半年併購發酵 中鼎：未來一年 全球可承攬潛在商機達4,380億 #全球 #紐西蘭 #防疫 #取消 #新冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 溫暖女孩全球城市小姐選美開跑 「最美飯店女王」領軍做公益 23:322023/08/13 寶島 《產業》Q2全球伺服器出貨不增反季減5.7% Q3季成長將有限 10:082023/08/14 財經 搶民俗月應景商機 入住台北喜來登送客「見鬼了套票」 10:462023/08/14 生活 《國際經濟》中國東北糧倉泡水 全球米價恐進一步飆漲 15:092023/08/14 財經 中鋼將開9月盤價 董座翁朝棟：三位數是合理漲幅 16:042023/08/14 財經 張如君選拔城市小姐星光閃閃！金鐘演員、廣告明星搶美后 16:232023/08/13 娛樂 智原股價跌深 匯豐喊加碼 19:362023/08/14 財經 8月兒科急診忙翻！1人中獎、全家高燒 網：比新冠更慘 10:422023/08/13 生活 好消息！台灣聯隊TWN48獲世界駭客大會CTF決賽第3名 15:392023/08/14 財經 口罩政策再鬆綁！藥局等醫事機構免強制 4大場所仍得戴 16:402023/08/14 生活 南良Q2營運復甦 擴大醫療運動利基應用 18:462023/08/14 財經 過境紐約見僑胞 賴清德喊台灣安全世界就安全 03:532023/08/14 政治 國內最早的MeToo 全球慰安婦紀念日 婦援會盼政府做3事 19:352023/08/14 生活 醫護明起取消支持性給假 新冠陽性者建議退燒1天再上班 16:472023/08/14 生活 紐西蘭公布安全威脅報告 指控陸從事間諜活動和外國干涉 08:532023/08/12 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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