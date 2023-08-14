紐西蘭衛生部長維羅爾14日宣布，從15日起確診者不必隔離7天，民眾在醫療院所不必戴口罩。雖然確診數持續增加，但沒去年疫情高峰期嚴重，加上群體免疫，因此可安全地取消剩下防疫規定。紐國曾是全球防疫限制最嚴格國家之一。