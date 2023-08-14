Meta執行長祖克柏13日發文嗆特斯拉執行長馬斯克一再找理由拒不赴戰感到不滿，指對方不是推說要進行手術，就是要求從鐵籠戰改在祖克柏自家後院打一場練習賽，根本沒當真而乾脆就算了。這讓馬祖大戰最後可能不了了之。