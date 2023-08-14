祖克柏嗆馬斯克一再推託 馬祖大戰可能不了了之 20:042023/08/14 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Meta執行長祖克柏13日發文嗆特斯拉執行長馬斯克一再找理由拒不赴戰感到不滿，指對方不是推說要進行手術，就是要求從鐵籠戰改在祖克柏自家後院打一場練習賽，根本沒當真而乾脆就算了。這讓馬祖大戰最後可能不了了之。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬斯克提議在後院打就好 祖克柏嗆對手一再推托 名醫看完賴清德「四大支柱」怒了：乾脆讓蔡英文留任 馬斯克頸背恐開刀 馬祖大戰日期未定 #祖克柏 #馬祖大戰 #不了了之 #一再 #乾脆 也許您會感興趣 推薦閱讀 單挑馬斯克 祖克柏後院放了這個備戰 惹惱太座大人 22:312023/08/04 國際 再轟前瞻！柯痛批政府沒大腦 揭「38項」同開工悲慘結局 11:062023/07/28 政治 台南議員質詢體育局性騷案遭疑「政治操作」 本人說話了 13:302023/06/28 政治 馬斯克約格鬥鐵籠戰 祖克柏：我準備好了 18:012023/08/07 國際 迫不及待要與馬斯克打一場 祖克柏後院擺八角籠讓他老婆氣炸了 08:442023/08/05 國際 張忠謀是賭場老闆！外媒讚他1特質 狂勝馬斯克和祖克柏 11:152023/08/08 財經 鐵籠格鬥流產？祖克柏轟馬斯克「不認真」 挨嗆「膽小鬼」 15:342023/08/14 國際 「馬祖大戰」將在X平台直播 03:192023/08/07 財經 泰勒絲演唱會太嗨造成地震 等同芮氏規模2.3撼動西雅圖 15:312023/07/29 娛樂 3.6億毒品盜賣案竟這樣破獲 緝毒英雄認罪、長官慘了 07:472023/07/17 社會 朱頻喊「合」 柯不耐：乾脆叫我們全別提名 17:012023/07/28 政治 核一再啟動？ 台電：新北市府自我矛盾 21:462023/07/02 財經 馬斯克毀推特？ 專家批假消息帳號增加服務倒退 08:522023/08/04 科技 怎麼辦到的？超級富豪一天入帳4億 但他半年就血虧2兆 16:502023/07/04 財經 ＃Me Too風波延燒 南市民代爆料體育局官員性騷女下屬 12:362023/06/26 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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