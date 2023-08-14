大陸文化和旅遊部10日公布第三批大陸旅行社經營中國大陸公民組團赴有關國家和地區名單和「機票＋酒店」業務，台灣仍未入列。前立委郭正亮披露，沒有包括台灣是因為上次大陸官員要來踩線，陸委會不讓他們來，所以大陸就找到理由拒絕。郭正亮直言，台灣的考量就是，大陸海協會要來跟台灣海基會見面，真的就是要「沒有九二共識照樣可以見面」，只想要營造這個政治氣氛。

前立委郭正亮在網路政論節目《政經龍鳳配》指出，第一波是開放東南亞，後來是歐洲部分國家，現在就是對其他再做進一步開放。郭披露，沒有包括台灣是因為上次大陸官員要來踩線，陸委會不讓他們來，所以大陸就找到理由拒絕。

「我覺得中國大陸是這樣」，郭正亮說，他跟日本韓國還是想要醞釀見面，因為亞洲國家如印度、土耳其也開放。也就是美國在搞美日韓高峰會，中國大陸也不排除搞中日韓的另一種高峰會。

郭正亮推測，他們是否在醞釀別的議題，例如福島排廢水的問題，中韓總有比較接近的立場。另外就是有一些交易，例如8月1日鎵鍺出口管制開始，日本的半導體制裁中國大陸24項，要不要交易一下？且中國出口無人機，俄羅斯只有1.7％，美國超過20％，日本是第二，量也非常大。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮認為，中國大陸開始逐漸知道要用反制當作交易籌碼，這就意味著還是要見面。至於開放觀光是對民眾示好。可是講白了，經過春節、五一，第一季第二季逐漸好轉；現在邁向十一，第三季中國大陸經濟看起來比較緊張，能夠花得起觀光錢的那些民眾，在春節和五一，很多都花掉了。

郭正亮直言，台灣的考量就是，大陸海協會要來跟台灣海基會見面，它真的就要這個，「沒有九二共識照樣可以見面」，它只想要營造這個政治氣氛。