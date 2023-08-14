近期大陸房市連串風暴，引發市場擔憂金融風暴悄然成形，李鎮宇認為，「金融市場不怕已知道的事情，而是怕還不知道的！」，過去美國雷曼兄弟引發金融風暴，市場早有經驗、解決過了，金融市場反倒不太擔心，例如2011年首次調降美債信評，今年美債信評又被調境，市場反應也不太大。

李鎮宇進一步說，大陸應不會重演雷曼時刻，大陸房地產出問題已經很久，不是最近才爆出來，但就怕大陸房市一路跌下去，市場須擔心的是預期外的事情出現，但目前市場應能猜到大陸政府如何處置，既然市場猜得到，那就不算是大問題，也還不至於像日本一樣，走入失落20年。

李鎮宇強調，大陸是管制經濟，對於系統性風險抵抗性強，例如1997年亞洲金融風暴，大陸受影響不大，管制經濟之下應不會變成野火漫燒，目前看來仍可控制得住，但例如香港市場可預期出現下跌，市場勢必會擔心外資一直撤出，港幣聯繫匯率是否出問題等狀況。

李鎮宇指出，觀察大陸市場可以看先行指標，也就是租賃市場，大陸租賃市場主要以民間企業為主，若開始出現還不出錢的狀況，這部分代表可能風險正在快速上升中，也代表大陸經濟活力出現問題，這部分需要持續觀察。