樂天桃猿啦啦隊女神林襄，日前爆出與小4歲的自家球員馬傑森熱戀的消息，不僅有大批粉絲崩潰，網上也出現了不小的討論聲浪，關注起她的後續動向及人氣發展。而林襄近日開賣二手衣物，卻迅速被網友搶光，看似人氣依舊驚人。

林襄日前爆出與馬傑森熱戀的消息後，出席公開活動時害羞表示：「希望大家可以給我一些交友空間。」，看似在間接承認2人戀愛中，讓不少粉絲驚訝萬分，也因為「禁愛令」的因素，使網友們好奇林襄的後續動向。然而，林襄經紀人日前已表示交友屬個人隱私及自由，在不影響工作下，球隊不會過多干涉。

此外，林襄昨(13)日在IG上已限時動態的形式，透露自己打算「斷捨離」，開賣幾件二手衣物，包括3至4件的上衣及褲子等，並附上連結，而實際進入相關網頁，可發現林襄的二手衣物瞬間被網友們秒殺，看似她的人氣並未因戀愛消息而減損，依舊獲得粉絲們的喜愛。

林襄透露有多件近乎全新的衣物打算販賣。(圖／翻攝自林襄IG@ 95_mizuki)

事實上，林襄過往曾在節目中透露自己的戀愛觀以及理想型的條件。其中，她除了自認是外貌協會之外，還透露要具有頹廢、帥氣、有才華並有可以讓她崇拜等特點，但最重要的是要能貼心照顧自己，讓不少人看了認為「馬傑森很符合這些條件」。