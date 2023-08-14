副總統、民進黨總統參選人賴清德13日過境美國紐約，與僑界午宴時喊出「當台灣安全世界就安全，當台海和平世界就和平」。中廣董事長趙少康今(14日)在八一四紀念日強調，這天除了紀念民國26年空軍在八年抗戰的第一場勝利，也是8年後日本天皇接受《波茨坦宣言》宣布無條件投降；第二次世界大戰結束，象徵和平的一天。原子彈之父奧本海默戰後曾提倡核子科學和平用途，卻反遭抹紅，政治現實令人感到無限諷刺。

「八一四紀念日，更顯和平無價！」趙少康今(14日)在臉書發文表示，「八一四」是一個特別的日子，這一天首先是中華民國空軍的勝利紀念日。民國26年的這一天，空軍在戰神高志航的率領下，創下「2擊落、2擊傷」的紀錄，是空軍在八年抗戰的第一場勝利。

趙少康強調，8年後，日本天皇在這一天接受《波茨坦宣言》宣布無條件投降；第二次世界大戰終於結束，這一天也是象徵和平的一天。

趙少康提到，今年最熱門的好萊塢電影《奧本海默》，描寫「原子彈之父」奧本海默的故事，他領導原子彈的研發計畫，因大戰勝利成為名人，但也因原子彈的嚴重毀滅性，從此致力於提倡核子科學的和平用途然而這樣和平主張，在麥卡錫主義的極右風潮下，反而成了奧本海默被抹紅的藉口，一代科學家從此「被退出」公眾領域，多年後才獲平反。「當理想碰上政治，更令人感到無限地諷刺！」

趙少康直言，奧本海默用「我現在成了死神，世界的毀滅者」形容對戰火的恐懼，更彰顯在「戰爭與和平」的抉擇中，所有人對和平的渴望！