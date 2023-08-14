流行音樂天后CoCo李玟給人印象多為陽光、熱情，未料7月因罹患憂鬱症選擇告別人世，令人感到驚訝與不捨。大里仁愛醫院精神科主任官達人指出，憂鬱症不會因外顯個性、年齡、性別、財富狀況或地位有所不同，親友的理解和支持是幫助患者度過困難時期的關鍵，提醒民眾不要忽視憂鬱症患者的感受。

官達人指出，一般人會認為憂鬱症是因外在環境壓力太大所致，其實憂鬱症是一種大腦的疾病，並不完全取決於成就感、社會壓力、或財富的多寡。近年腦科學研究指出，憂鬱症患者的大腦在掌管記憶的海馬迴、情緒的杏仁核、調節情緒的前扣帶迴出現了過度活化的現象，造成患者無法控制的負向情緒有關的回憶，並陷入情緒感受無法跳脫。

官達人表示，憂鬱症的患者常常會產生負向思考，情緒上容易陷入低落、無價值感或強烈罪惡感，甚至出現輕生的念頭，並且無法控制這些負面想法和衝動。一有這種感覺，必須立刻尋求協助或藥物治療等方法來緩解症狀。同時，陪伴者也應留意患者是否出現警訊，例如：無意間洩漏想不開的意念、將心愛的寵物或東西送人、出現類似交代後事的言行舉止等訊息，應嚴肅看待。

他指出，目前常用的治療包括藥物治療、心理治療、重複經顱磁刺激（rTMS）、Omega3（多元不飽和脂肪酸）以及運動與自我照顧。其中，藥物可幫助改善患者的情緒和心理狀態，心理治療可幫助患者了解和應對負面情緒，rTMS則利用變化的電流產生高磁場，通過頭皮刺激大腦的特定區域調節神經傳導活動。此外，保持良好的作息和飲食習慣也是維持心理健康的重要因素。

官達人說，在臨床門診患者中，無論是陽光、充滿活力，還是內向不擅表達的人，都可能罹患憂鬱症。他也提醒，憂鬱症患者需要得到來自家人、朋友和社會的支持，理解和支持是幫助患者度過困難時期的關鍵，請不要忽視他們的感受，並陪伴他們一同走出低谷。另，患者在治療期間可能會因治療中斷，家人反對或是突發事件影響病情，且治療中仍會有想不開的念頭，因此親友需特別留意。