新竹市長高虹安在立法委員任內，涉嫌詐領助理費46萬元新台幣，台北地檢署今天偵結，依貪汙等罪起訴高虹安。而最近有一份最新的民調指出，對於高虹安涉詐助理費遭起訴，但她反控檢調政治判罪，有70％的網友認為「相信高虹安清白，是檢調政治辦案」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》14日對於「高虹安涉詐助理費遭起訴，但她反控檢調政治判罪，你認為？」進行網路民調，截至14日晚間21時止，已有4萬人參與投票，有11％的網友認為「相信檢調起訴理由，高虹安不應再拗」、有70％的網友認為「相信高虹安清白，是檢調政治辦案」、有17％的網友認為是「無法判斷，交由法官審判」，另還有2％的網友認為要「留言說說」。

參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示，「我不知道高虹安如何，但那個12億棒球場真的太有料，智堅的奇妙操作」、「把新竹棒球場當垃圾掩埋場，那種市長還沒起訴，對高虹安手腳就超快。這種手段真的令人厭惡，下流到極點」、「我新竹市民，我絕對相信高市長」、「我是新北市民，我相信高虹安為人」、「我台南市民，我相信高虹安市長的為人」、「下架民進黨，高市長加油！台灣加油！大家加油」。