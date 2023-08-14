國內6月爆發台版N號房事件，引發社會討論。為保障數位性暴力被害人權益，《性侵害犯罪防治法》第13條將在明日上路，業者接獲申訴後，必須立即限制瀏覽、移除資料，同時將犯罪資料留存180天，提供警方調查，否則將遭開罰60萬，可連續開罰，最重會被「封網」。專家表示，數位性暴力將對受害者造成精神健康、社交、睡眠、工作表現等方面的衝擊，提醒受害者求助，除留存證據，也可尋求法律專業人士協助，並與親友、精神科醫師分享出境，尋求情感及精神上的支持。

行政院院本部及僑委會性別委員、精神科醫師楊聰財表示，數位性暴力指的是透過網際網路、社交媒體、手機等數位平台進行的侵犯、恐嚇、騷擾、貶低等行為，會對受害者的身心健康產生嚴重影響。受害者可能會產生焦慮、憂鬱、自卑、自尊心低落等精神健康問題，而持續的數位性暴力可能讓受害者感到恐懼和無助，影響他們的情緒穩定性。

楊聰財表示，由於擔心再次受到攻擊，一些受害者會選擇遠離社交媒體和網絡，與朋友、家人和社區的聯繫減少，進一步加劇社交孤立感。發生數位性暴力時，受害者的外貌、性格、性取向等特點也可能受到攻擊，導致自尊心受損，對自己感到不滿、自卑，甚至自我厭惡。

在持續的心理壓力和情緒困擾之下，楊聰財指出，受害者也會出現睡眠問題，如失眠、惡夢等，影響日常生活和功能，無法集中注意力，導致學業或工作表現下降，專注力和創造力受影響，長期的壓力也會造成自律神經失調、免疫系統下降、消化問題等。另外，數位性暴力也可能導致受害者難以建立健康的信任關係，變得較為謹慎，對其他人保持距離。

楊聰財表示，數位性暴力是嚴重問題，根據衛福部調查，有過半的受害者不願報警，他推測可能是因為擔心報警後會面臨更多的問題，或者因為對法律程序和過程不了解。其實法律可以保護受害者免受進一步的侵害，並追究加害者的責任。如受害者想要採取法律行動，但不確定如何處理，建議尋求法律專業人士的建議和援助。

他替受害者保存所有有關數位性暴力的證據，例如截圖、留言、郵件等，並注意保護自己的個人隱私，避免在網路上公開個人資訊。此外，也要尋求朋友、家人或精神醫療專業團隊的支援，分享自己的處境，並獲得情感和精神上的支持。若能參與有關數位性暴力、網路安全的社會運動，更有助於引起更多人的關注，促成相關問題的改善。

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