第42屆瓊斯盃13日休兵1天的韓國安養KGC籃球俱樂部，14日繼續出賽，在新人好手高燦赫飆進4記三分球、獨拿15分幫助下，84比72擊敗瓊斯盃參賽常客伊朗隊，收下2連勝。

韓國隊總教練金商植指出，球隊上半場打下的16分領先在下半場被對手逐漸追上，主要是第4節後半選手身體碰撞越來越多，球隊籃板間少，所以領先優勢被縮小，不過團隊大家一起努力，還是順利守住勝利。

金商植並說，在新冠肺炎疫情讓瓊斯盃停辦前，從2015年開始也是來參與過好幾次瓊斯盃，都留下美好回憶，很感謝再度來台參加瓊斯盃，在設備這麼好的場地比賽。

韓國此役除了兩位外援葛瑞芬（Bryan Griffin）、麥斯威爾（Du’Vaughn Maxwell）都是各進帳17分、6籃板，射手高燦赫則是三分球5投4中搶下15分，他表示：「我還是新加入球隊成員，很榮幸在這麼大的舞台有所發揮。球隊目前陣容變動大，不過大家還是在打籃球，不管彼此隊友是誰，就是一同努力磨合，大家一起練好，就有機會爭取佳績。」

高燦赫並說，自己就是這場比賽手感覺好，有機會就勇於出手，金商植認為，雖然高燦赫還是新人，但投籃手感不錯，相信給更多機會有所成長後，可以期待未來的表現。