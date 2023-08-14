蘇晏霈出席活動。（鄧博仁攝）

蘇晏霈日前在社群發文「老天給的難題，是因為妳擔得起」，看似情緒低落的文字引來許多藝人好友與網友關切，她14日出席活動時表示，那段時間可能比較累一點，剛好又一個人坐在餐桌前，氛圍加上家人不在身邊，覺得有點孤單，「想到家綺姐跟我說的話，就想和大家分享心情，沒想到大家會那麼認真看，讓好友家人和粉絲都很擔心，我也很緊張，是我不對，下次不會了」。

她說因為那陣子太累了，當下又一個人，發完文後就去睡覺，隔天起來才發現事情大條了！「朋友都傳訊息來關心我，方馨姐和昭德哥到了片場還在問我發生什麼事。大家不用擔心，我真的沒事，只是心情分享。」

和王振復分手後單身多年的她，坦言一個人時難免會寂寞，也想要有人追，但都沒有遇到適合的對象，前陣子有追求者，也試著透過傳訊息相處了一段時間，對方也有想要進一步發展，但她沒有心動的感覺，所以就沒有後續的發展了。

蘇晏霈說她目前沒有交往對象，時間都在工作上，「我是還滿容易看的開的人，有遇到是緣份，沒有遇到和朋友一起也很好，出去不用報備」。不諱言也是會想交男友的她，透露另一半條件：「要帥、順眼很重要，像歐巴型，年紀比我小、像韓國歐巴的也OK」，之前有去廟裡拜月老，但好像也沒有什麼進展，「媽媽還希望我晚點嫁，如果一直沒有遇到對的人，可能就這樣過下去」。

她說如果遇到適合對象，會帶給姊妹們像是陳美鳳、方馨和白家綺等人認證，看大家會不會也很喜歡他，她們看過說可以的話，她也能接受交往3個月就閃婚，就算帶球、懷孕也可以。被問到凍卵話題，她說30歲時有想到凍卵，但那時有對象，後來也就一直沒有時間去。

戲約代言不斷的她，忙碌拍戲之餘，也會擠出時間爬山、運動，維持健康體態，她拍戲時間不固定，三餐不一定均衡且定時，透過營養品的補充打底，補充體力，保有好氣色，拍戲有夠力。她公開瘦身秘訣，強調避免高糖、高油、澱粉，她呼籲辛苦的女生，其實只要吃對營養及輔助產品就能擁有漂亮的完美曲線。

蘇晏霈表示，自己曾經食量很大到2份便當都吃完，半小時後還想吃麵，覺得怎樣都吃不飽。在食量沒有控制下，那時期曾經胖了8公斤，後來因為連戲服穿不下，電視台長官也打來關心，才知道自己不能繼續這樣吃了，「對於工作要盡責，觀眾也想看美美的我」，後來花3個月時間瘦回來。現在只要有空閒時間，她就會去做運動放鬆心情。

她也透露最近免疫系統有點小毛病，手指有點脫皮，有看中醫吃中藥調養。最近除了拍民視《市井豪門》，也在拍《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，月底要下台南拍戲，戲預計明年會和大家見面。因為忙於工作，她上次出國已經是5年前跟方馨、樓心潼去沖繩，一直都沒有機會再出國，如果可以出國旅遊，想帶家人一起去歐洲。