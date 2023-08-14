James Harden on his China tour: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again. Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” 😳 pic.twitter.com/oaqVjXkax6 — Tomer Azarly (@TomerAzarly) August 14, 2023

目前正在大陸進行阿迪達斯球鞋品牌活動的七六人明星後衛「大鬍子」哈登，看來已經完全不想遮掩自己痛恨七六人總裁莫瑞情緒，公然在活動上說出，「莫瑞就是一個騙子，我再也不會跟他在同一支球隊共事，我再說一次，莫瑞就是一個騙子，我再也不會跟他在同一支球隊共事！」

哈登如此公開的嗆聲，頓時掀起不少美國媒體記者爭相分享他的影片，儘管先前早已謠傳哈登跟七六人管理階層關係破裂，甚至已經有段時間沒有聯繫了，可是弄到哈登在大陸跑行程的時候公然罵出莫瑞是個騙子的話，看來哈登已經忍無可忍了。

只是看到這種嗆聲場景，讓人不禁感嘆哈登與莫瑞之間關係怎麼會變成這麼糟糕，兩人從當年在火箭時期就合作愉快，甚至莫瑞爆發支持港獨爭議，哈登還出面幫忙莫瑞解圍，哈登先前會從籃網跳槽七六人，外界也傳出是因為莫瑞擔任七六人總裁。

不過隨著哈登上季刻意降薪幫助七六人補強，藉以換來今年頂薪續約的想法，遭到七六人高層直接否定，哈登只能趕緊提出交易申請準備跳槽快艇，七六人卻直接關閉所有哈登交易談判，決定強行再留哈登1年，接下來就看哈登是否會到七六人訓練營報到了。