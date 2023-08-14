許淑華14日深入投85線都達村、徳鹿谷村，關心部落災後重建狀況，聽取居民需求。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

投85線8公里處平靜橋橋墩受損嚴重，工程人員建議許淑華未來施作跨距新橋避開坍方處。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華深入投85線都達村、徳鹿谷村，聽取居民需求。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

仁愛鄉遭卡努風災衝創，初估150戶遭土石流侵襲，縣府發起二手家具募集活動，協助重建家園。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉受卡努風災重創第11天，縣長許淑華14日深入投85線都達村、徳鹿谷村關心重建狀況，村民最擔心農作物災損，許淑華允諾極力向中央爭取農作物災害救助從寬認定，若採收或無法銷售的高麗菜，將媒合企業認購，降低農民損失，重申「村民的憂心及需求，除向中央反映，縣府會盡量滿足」。

許淑華在南投縣議員林婷立、鄉公所秘書陳國雄、鄉代表會主席洪文全等人陪同下，沿著投85線深入都達村、徳鹿谷村，都達村村長阿烏伊帖木連日救災，壓力大到一度就醫，他看到許淑華立刻紅了眼眶，許淑華也感同身受，立刻給予擁抱安慰其辛勞，感謝他守護部落及居民。

許淑華向村民報告好消息，強調農業部9日已公告仁愛鄉農作物全品項可辦理農業天然災害現金救助及低利貸款，不少人反應，因農田流失、地目不符等，實際向鄉公所申請時遇到困難，許淑華允諾縣府一定會向農業部極力爭取做從寬認定，若中央不補助，縣府盡力協助補足農民損失。

都達村平靜部落居民認為，這次超級豪雨因洩水不及引爆土石流，建議縣府除改善坍方處，也應該將部落內大排水溝加大加深，才能承載大水沖刷，許淑華允諾會盡快提報災修工程予以改善。

許淑華至投85線8公里處平靜橋附近新闢便道會勘。工程人員報告，新闢便道路基不穩，只開放3.5噸以下的車輛通行，接續加固強化邊坡，還要1個月工期修復，建議未來施作跨距新橋避開坍方處；沿線7處路基掏空路段，將做臨時鋼軌樁固定，許淑華將爭取中央災修復建經費施作。

德鹿谷村長邱清文帶領許淑華等人，前往德鹿灣上方野溪坍塌處會勘。邱清文說，超級大豪雨造成野溪爆發土石流，造成投85線坍方中斷，大量土石流往下沖刷侵襲民宅。相關單位研議後，將施作3公尺大箱涵及排水溝渠，讓溪水水路避開道路及民宅。