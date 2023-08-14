女星張艾嘉三度榮獲金馬獎肯定，在電影界成績斐然，她與香港商人王靖雄育有1獨子王令塵，王令塵年幼時曾被綁架，綁匪以他勒索1500萬港幣（約6千萬新台幣）的贖金，在當年相當轟動，如今多年過去，王令塵成為一名藝術家，據傳他與愛情長跑6年的大陸超模女友游天翼將於年底完婚，消息一出立刻引來外界關注，好奇游天翼到底是何許人也。

游媽媽得知有模特大賽後幫16歲的游天翼報名，沒接受過任何訓練的游天翼反而憑藉天賦與努力一路過關斬將，最後奪得第十八屆新絲路模特大賽獲得季軍，2012年被權威時尚網站Models.com評選為全球模特排行第40名，且她2013年還在讀書期間就進入全球TOP50的超模排行榜，與一線超模劉雯、何穗、奚夢瑤、秦舒培齊名，是大陸有史以來第一位大學生進榜，充滿時尚感的五官讓她活躍在各大秀場，也成為許多時尚品牌的青睞對象，游天翼也曾跨足影視圈，在馮德倫執導電影《俠盜聯盟》中客串。

游天翼成名後，克蘭詩、Louis Vuitton、Vera Wang都曾對她拋出橄欖枝，近年更受DIOR邀請飛到墨西哥看秀，拍攝的雜誌封面照也是穿著DIOR成衣入鏡，是DIOR的品牌摯友，時尚表現力頗受看好。據悉游天翼與王令塵從2017年開始相戀，已經愛情長跑6年，根據《壹蘋新聞網》報導，王令塵友人透露小倆口將於12月2日在香港舉行婚禮。而王令塵好友陳柏霖今日出席活動，表示屆時會去參加婚禮，變相承認婚禮喜訊。