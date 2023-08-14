緬甸媒體記者和救援人員今天表示，該國北部偏遠地區一座非法的玉石礦場昨天發生廢土堆坍塌意外，至少有36人被倒塌的廢土捲入水池中，目前下落不明，但恐怕凶多吉少。
法新社報導，這起意外發生在北部克欽邦（Kachin）帕坎鎮（Hpakant）外。數天前，緬甸多數地區才被暴雨和洪水淹沒。
一名救難人員告訴路透社，災區有100多名搜救人員正在尋找倖存者。昨天還有8名傷者送醫治療。
他表示，目前尚未在現場找到任何罹難者遺體。
當地一名記者引述目擊者的話指出，被廢土捲入水池中的人「不可能在這座渾濁的池中存活下來」。
另名救援人員告訴法新社，採礦所留下、約150公尺至180公尺高的巨大廢土堆因強降雨而鬆動並坍塌，因而引發這起災難。
他透露，搜救任務仍在進行，但部分工人已返回現場，希望能找到玉石。
帕坎鎮礦場因缺乏管理，意外事故頻傳，還曾發生過一些亞洲最嚴重的礦災，包括2020年因暴雨導致的一場坍塌事故造成至少170人喪生。
緬甸出產全球約90%的玉石，其中多數銷往中國。據倡議人士，該產業每年可為緬甸軍政府和其商界盟友貢獻多達數十億美元。
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