美國陸軍第10山地師第1旅，接收了首批20具「整合視覺增強系統」(Integrated Visual Augmentation System,IVAS) 的1.2改進版。它修正了先前陸軍提出的幾個缺點，使這個被同時具備「夜視與透視」功能的士兵高科技護目鏡，又朝實用化的目標走了一步。

比如「鋼鐵人」這樣的科幻電影，我們會看到一種高科技視覺系統，能夠即時投射環境資訊，在暗處還可切換成夜視模式，甚至透視到障礙物之後。IVAS就是這種設想的真實版，它的基礎是一具全天候護目鏡，再加裝多種光電感測器，並投射到平視顯示器之上，可為士兵在白天或夜間，提供更高的視覺能力，甚至可以預測槍支的彈著線，協助士兵準確射擊。

IVAS的視覺效果，它有輪廓增強功能。(圖/美國陸軍)

美軍中央司令部(U.S. Central Command)的「士兵戰士計畫辦公室」(SWAR)將IVAS交由微軟公司研發，並在去年獲得1.0版本，數量達到5000套。然而1.0版的問題不少，許多士兵配載了以後感覺不真實而頭暈，在8月3日的防衛快報(breakingdefense)還提到， IVAS的訓練模式當中，虛擬的目標無法準確的出現在實際門的後面，而是疊在前面。美軍批評了不少次，甚至說了重話「要是微軟無法有效解決」，就不再繼續該計畫。

可能是最後通牒有了效果，微軟在8月中旬交出了 20具1.2版的IVAS，可能已經修改了缺點。

Artillery Team Filmed Through Army's New Augmented Reality Goggles

報導稱，士兵和組員將使用 IVAS 來更全面地了解他們的作戰環境，其增強型微光和熱傳感器，可提高士兵在光源不足的情況，對目標識別的能力。IVAS也能其他資訊來源，比如地面友軍、空中單位傳來的資訊，都匯成士兵需要知道的戰場環境，使士兵在下車戰鬥前，就已知道外頭的危險情況。

IVAS 1.2版改進了整體重量，包括更薄的平面顯示器，以及合理的配重，使得士兵配戴起來不會感覺前重後輕。另外內部光源較低，士兵看得足夠清楚而不會感到刺眼。

IVAS 1.2版 也修改了它的配掛，利用新的扣鎖裝置連接到戰鬥頭盔上，士兵可以依個人感受調高和降低顯示幕。