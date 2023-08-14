副總統賴清德出訪巴拉圭，13日下午結束紐約行程，搭乘包機前往巴拉圭，由於距離飛機起飛還有一段時間，賴清德臨時安排一場到花旗球場觀看紐約大都會隊對抗勇士隊比賽，賴清德機上首度與媒體談話，聊的卻是棒球，化身為球評，分析這場球賽。

至於被問到是否還有媒體不知道的行程？例如跟美國政要等會晤或視訊？賴清德只以謝謝回應。

賴清德下午結束與青年座談後，隨即前往美國職棒大聯盟紐約大都會主場花旗球場參觀，並觀看大都會對亞特蘭大勇士隊的比賽，並定調為私人行程。而媒體也是在當天下午才臨時知道新增此行程；據了解，這場是僑胞的臨時邀約。

賴清德因為去程搭的是客機，所以沒有跟媒體在幾上談話，今從紐約啟程飛往巴拉圭，則改搭包機，因此抽了一點時間跟媒體互動。他先簡單說明這次前往巴拉圭的目的，話鋒一轉，化身為球評。

他說，今天在紐約的活動還算緊湊，下午很高興跟僑胞去看一場棒球，跟大家分享一下這場球賽重點在哪，勇士隊第四棒歐森(Matt Olson)，目前是美國職棒全超壘打王，已經打了第42支了，超越了大谷翔平兩支，但用絕對數值來看也不盡公平。

他說，因為大谷翔平已經兩三個禮拜沒有打全壘打了，「因為美國球隊的投手看到他，都不願給他打，寧可保送他，不讓他有機會打到球，就是自然而然就很難再打全壘打了」，但即便大谷是如此，歐森能打出42支全壘打，也是很瘋，特別是昨天歐森(Matt Olson)打兩支全壘打，雙響砲，勇士隊20比3，壓倒性贏了美國大都會隊。

他指出，今天觀察的一個重點是，大都會投手千鶴滉大，是日本軟銀的王牌投手，投球水準其實跟大谷翔平一樣強，只是不是二刀流而已，千賀投球很厲害，今天的四縫線直球可以快到時速97以上，包括投了幾種變化球，如二縫線伸卡球，也投了滑球、指叉球，另外也投了卡特球，所以剛剛看的那幾局，一共就有五種球路，而且非常犀利。

他說，第一局為什麼沒有投好？他認為有兩個原因，因為大都會隊被20比3，比數太懸殊，第二是，這種王牌投手都會投的邊邊角角，第一局被得3分，其中有兩次保送，都是投手「保投保送」，所以給自己惹了很大麻煩，被敲了一支二壘安打就丟掉那麼多分數，看這場球賽他本來就認為，大都會會贏，因為對這位投手非常有信心。

他說，所以剛剛在看時就跟僑胞講，第一局丟了三分還是有贏機會，因為第二局以後勇士隊要從他的身上再拿下分數，應該是很難，果然不出我預期，他們要離開時，大都會很幸運得了7分，7比3，勇士隊給自己惹了很大麻煩，投了好幾次保送，在滿壘的狀況下，在美國職棒上，靠保送得到3分，也是很少看到。

他認為，今天的勇士隊表現的出奇有點離譜，遇到王牌投手固然不容易得分，但自己的投手也出了很大問題，這場球賽看起來分長精彩，但是要準時搭包機前往巴拉圭，所以球賽沒有看完，但是清二晃大投球實力很強，只要讓繼續投，投久一點，大都會就可能贏，若很早就下來，結果就不一定，大家可以猜一下，最後結果是怎樣。這是他簡單對大家做一個對這場球賽的講評。跟大家分享。

賴清德話題再度轉回巴拉圭之行指出，希望這趟到巴拉圭能夠成功，還有達到總統期許，深化台巴之間邦誼，進一步拓展兩國之間合作關係，促進兩國繁榮發展，因為巴拉圭是我國在南美洲非常重要的友邦，有六十六年的情誼，台灣也非常重視台巴兩國的邦誼，現任跟即將上任的兩個總統，都先後來到臺灣，也先後表達跟台灣維持邦誼的立場，所以自然而然非常希望未來台巴兩國邦誼能夠鞏固，兩國發展能夠創造雙贏。

至於這次有無預備跟美方政要及相關人士見面，賴清德只以謝謝回應。

今天看棒球是僑胞臨時邀約，因為距離包機起飛還有一段時間，僑胞跟球場關係不錯。

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