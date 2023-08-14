綠營日前砲轟民眾黨找舞團穿空服員裝跳舞是物化女性，網紅館長反酸綠委賴品妤「物化cosplay」。此外，關於能源政策要減碳或非核，兩岸方針要導向和平或戰爭，也引發藍綠價值觀隔空交火。精神科醫師沈政男強調，當有經濟價值存在，就值得用物化概念分析，例如房價主宰了人的思想與行為，物化女性、cosplay也是同理。如政治意識形態也常讓人寧願幫政客搖旗吶喊，被賣了還幫人數錢，卻以為自己是愛國主義者。

沈政男13日在臉書發文表示，物化一詞近來引發熱議，女性主義者所講的物化其實是客體化，也就是把女性的性當成獨立於女性主體存在的東西，可以被其他主體運用，比如販賣與消費。當然她們反對這樣的行為，因為是把人當成東西。但也有人說，如果純粹出於自主就沒有錯；關於這點，她們給了一個說法：自我物化，也就是說，妳以為出於自主選擇而從事性別相關工作，其實只是被洗腦而不自知，把自己當成東西了。

「物化現象在今天，絕對比三十年更嚴重與普遍了！」沈政男提到，賴品妤說cosplay不是物化，事情沒有那麼簡單，cosplay是把動漫人物穿在身上，讓自己變成對方，這舉動本身有很複雜的心理社會意涵，當然也有經濟價值存在，相當值得用物化的概念來分析。須知，沒有經濟價值的事情，在資本主義社會不可能蔚為風潮。「突然想到台灣房價，如果政府規定，房子蓋好可出售一次，但不可繼續販賣，房價會變得如何？」

沈政男強調，物化的意思就在此：建築工人蓋了房子，他不只買不起、住不到。當房子一再交易，價格一再攀升，到了建築工人買不起的程度，於是他們每天念茲在茲就是如何存錢買房子，甚至三餐要吃什麼之前都會先想到買房子的事，這就是物化，也就是被房子主宰了思想與行為。

沈政男指出，你看你衣櫥裡的那麼多衣服，還有書架上的書籍與CD，有多少你根本沒有使用過？那些你買來，卻不曾使用的東西，奇怪的是，它們已經發揮了它們的效用了，因為光是擺在那裡就讓你感到自己是不一樣的人了。cosplay是完全一樣的效應，就是會讓你變成不一樣的人，這就是物化。寫臉書看起來好像是跟許多人在講話，其等到有一天突然不寫才發現，其實根本沒人在意。一張電腦螢幕，是不是就此主宰了你？

沈政男直言，政治人物與政黨很愛講愛國主義與意識形態，其實，台灣的政治體制怎麼演變，並不是大家都有同樣的利害關係！最近有一張「我的孫子才兩歲」的看板，就說明這一點：誰來統治，對我的差別只有身家安全，其他都是你們在講的！物化，就會讓你搞不清楚自己的階級立場，寧願幫別人搖旗吶喊，被賣了還幫人數錢，卻以為自己是愛國主義者。