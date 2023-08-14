由於持續吹拂西南風，明（15）日苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，其中南部地區降雨較明顯、持續，有短延時強降雨發生的機會，一整天降雨機率都高，其他地區午後有局部雷陣雨。天氣職人吳聖宇提醒，雖然整體水氣減少，不過天氣仍不穩定，觀測資料顯示有局部較大雨勢發生的現象，尤其是雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東的民眾感受應該較為明顯。氣象局表示，周三至周五（16日至18日）受低壓帶影響天氣更不穩定，西半部地區降雨機率高。

氣象局指出，明天苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，其中南部地區降雨較明顯、持續，有短延時強降雨發生的機會，清晨至上午降雨區偏向在平地，下午過後轉往山區為主，到晚上降雨較零星，不過一整天降雨機率都高，其他地區大致晴到多雲，午後有局部雷陣雨，不過範圍較小、雨勢也較緩和。

氣象局分析未來降雨分布。（氣象局提供）

氣溫方面，中南部雲量較多，高溫為32、33度，北部、東半部則為33至35度，感受高溫悶熱，局部仍可能達到36度以上；另外桃園至苗栗沿海空曠地區及蘭嶼、馬祖易有較強陣風。

氣象局說明，周三至周五低壓帶影響，水氣增多，天氣更不穩定，西半部地區降雨機率高，皆有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其中中南部地區雨勢較明顯、持續，易有短延時強降雨，而東半部地區雲量也增多，偶爾也有局部短暫陣雨出現；因雲量偏多且下雨，各地高溫稍下降，為31至33度；周六至下周一（19日至21日）天氣轉穩定，降雨趨緩，各地大致為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。