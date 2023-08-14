由不若與眾文旅生活主辦的2023年《英雄聯盟》夏季校園邀請賽，12日展開決戰，最終由弘光科技大學的「弘光獵鷹」隊奪得冠軍，並將與亞軍、季軍一同代表台灣出席「匯海上2023兩岸電競文化節」交流賽，與上海的電競隊伍一較高下。

2023年《英雄聯盟》夏季校園邀請賽，在經過一個半月的海選激烈對戰後，最終由4支隊伍弘光科技大學、正修科技大學、亞洲大學以及龍華科技大學從中脫穎而出，參與12日於台北城市科技大學電競館的最終決戰。

經過激烈競爭，賽事最終結果出爐，殿軍為龍華逆鱗，季軍為正修龍，亞軍為亞洲銜尾蛇，弘光獵鷹奪冠。前三強將25日代表台灣出席匯海上2023兩岸電競文化節交流賽總決賽，與上海的電競隊伍比賽。

四強賽由台北市電子競技運動協會指導城市科大電腦與通訊工程系－城市狂蜂電競幕後團隊的專屬頻道進行轉播，前四名除了可以獲得賽事獎金，還有ROG玩家共和國贊助的電競耳機、電競滑鼠、ROG露營椅、ROG抱枕、ROG棒球帽等獎項。

本次不若與眾文旅生活也聯合承辦匯海上2023兩岸電競文化節的音樂活動，特別邀請歌手解偉苓在台灣引唱「同源音符」文化交流歌曲《台北姑娘》，富有詩意的句子、古典韻味的旋律，再加上令人陶醉的溫柔嗓音，是值得細細品味的中國風歌曲。

同時也在Instagram與TikTok開始《台北姑娘》合唱挑戰活動（詳見解偉苓的FB、IG、TikTok的官方影片），參加活動除了免費領取LINE POINTS，其中人氣前三名還能免費入住五星級飯店。預告今年的文化節活動融合流行音樂、文創觀光等跨領域元素，促進交流增進互動，精彩豐富的內容值得期待。

「匯海上兩岸電競文化節」從2018年到2022年已連續舉辦5年，長年致力於經營兩岸青年交流的平台，是兩岸電競領域的交流盛事之一。