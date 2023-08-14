美國聯準會2022年3月16升息至今，聯邦基準利率從0-0.25%升至5.25％-5.5％，美國投資等級債殖利率從2022年2月3.1％，至今已來到5.62％，美國非投資等級債則是從5.5％上升到8.32％，新興市場主權債從6.1％升至7.89％，三大類型債券均來到金融海嘯以來高檔。

永豐金證券指出，各類債券殖利率持續上升，已全部明顯高於過去10年平均值，其中美國投資等級債10年平均殖利率3.32％，目前5.62％的殖利率相當具吸引力；新興市場主權債及美國非投資等級債也都呈現相同情形，10年殖利率均值分別為5.42％及6.35％，目前的最新殖利率達7.89％及8.32％。

永豐金證券表示，所謂槓鈴式佈局是透過分散佈局的方式來降低資產的波動，亦可提高整體的收益，可以是長短天期或是不同標的上的分散。

舉例來說，投資人可以一方面買入信評較高，與景氣連動性較低的投資等級債，另一邊布局信評較低、收益較高的新興市場債或非投資等級債，利用兩種債券不同的性質增加整體的收益，以目前殖利率而言，若投資組合只持有美國投資級債券，殖利率目前為5.62％，若加入美國非投資等級債及新興市場主權債各25％，整體投資組合殖利率則上升至6.86％，投資組合收益率明顯增加。

永豐金證券針對過去兩次聯準會停止升息後三大債券表現進行統計分析，美國投資級債三個月、六個月、一年的報酬分別為4.1％、7.3％及10.5％，若加入美國非投資等級債及新興市場主權債各25%，則相同期間報酬率可提升至4.9％、8.4％及11.5％，顯示現在應是可進行槓鈴策略的時機。

永豐金證券指出，聯準會7月升息後未來可望維持利率穩定，相對有利債券表現，可透過槓鈴布局策略，利用投資等級債有效降低投資組合風險，並加入非投資等級債或新興市場債來增加收益，這類資產建議利用基金或ETF來降低單一債券的信用風險，並掌握風險性資產反彈時的跟漲機會。