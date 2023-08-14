林澤凱、海裕芬、郭子乾、阮柏皓、蔡安妍、張城熙、于子育等第二季演員。紅衣小女孩股份有限公司提供）

影集《百味小廚神 中元大餐》本周日（20日）晚間正式首播，14日舉辦媒體茶敘，導演李權洋率第一、二季主演阮柏皓、黃冠智、江宜蓉、何思靜、于子育、郭子乾、海裕芬等人出席。黃冠智戲中把何思靜娶回家，同時被青梅竹馬江宜蓉暗戀，鮮少拍感情戲的他直呼：「謝謝導演！很少演這麼受歡迎的角色，實在受寵若驚。」「元配」何思靜也開玩笑說：「我看完氣到發抖，原來他們趁我不在，感情這麼好！」引起全場噴笑。

《百味小廚神》不論第一季的「中元大餐」或第二季的「午餐爭霸戰」，都緊扣家庭無可取代的記憶味道，于子育對此感觸很深，她表示自己的父親已過世了，以前家中都是爸爸煮飯，記憶是一份愛家的味道，這部劇在找尋家人最親密的味道記憶，讓她想起爸爸的佛跳牆，回憶說：「我爸是老兵、我媽是屏東原住民，她嫁來眷村常想家會哭，爸爸就把屏東名產芋頭煮進佛跳牆，讓媽媽感受到家的味道。」在場演員聽了都很感動。

郭子乾也對兒時家裡的酸菜白肉很難忘，相信所有人看完都會很有感觸及共鳴，認為這個題材能喚起許多人記憶中家的味道。

《百味小廚神 中元大餐》卡司集結金鐘視帝夏靖庭、藍正龍、潛力童星阮柏皓、蔡安妍，以及江宜蓉、黃冠智、何思靜、林奕嵐、林澤凱、徐麗雯、Toro郭葦昀等人共同演出，今天也驚喜釋出第二季《百味小廚神 午餐爭霸戰》正式預告，宣布一、二季將不間斷連播，並曝光第二季卡司邀請到于子育、郭子乾、海裕芬、張城熙等人，劇情接續在阮柏皓所飾演的通靈小廚師，開學後跟同學們的互動，因為他能看見鬼魂，因此成為校長于子育跟昏迷中的兒子張城熙之間溝通的橋樑。

許久沒齊聚的演員們在媒體茶敘中開心寒暄，黃冠智當場爆料小男主角阮柏皓在拍攝當時有暗戀的女生：「我們拍第一季的時候有人都在臉紅，每天抓工作人員問那個女生的班表，問她會不會來？」阮柏皓在眾人逼問下，坦承對方在現場，讓「事主」蔡安妍超害羞，阮柏皓承受不住起哄趕緊否認：「現在沒有喜歡了啦！」一群大人演員笑翻，劇中飾演老師的海裕芬說：「小朋友在這個階段就可以聊感情，讓我們這些阿姨很羨慕。」

金鐘男配黃冠智劇中則以料理收服何思靜的胃，最後娶得美嬌娘回家，卻被何思靜吐槽說：「我的角色體弱多病，還要吃他煮這麼鹹的東西。」黃冠智連忙解釋自己的角色是廚師學徒階段，都是不像樣的料理，自嘲：「我在劇中端出來的第一道菜，是皮都沒有削的整顆芒果放在一條燒焦的魚旁邊，真的很誇張。」

但他做給江宜蓉的紅蟳米糕相對非常美味，江宜蓉大讚：「會做菜的男生很帥、很加分，尤其現在蠻多女生不太會做菜。」何思靜假裝吃醋說，日前在台北電影節看世界首映後，她氣到發抖，「原來他們趁我不在，感情這麼好，彷彿冠智的角色沒有另一半。」讓所有人笑到不行，但黃冠智坦言私下也很少煮，偶爾煮稀飯配罐頭，飾演金毛鬼的林澤凱也分享出社會後為了省錢會煮點簡單的湯麵或炒菜。